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Yürek Çıkmazı 27. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı 26. bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her hafta Salı akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Yılmaz Kader’i öldürmek üzereyken Halil son anda yetişerek Kader’in hayatını kurtarmıştır. Ancak bu esnada kendinden geçen Yılmaz hiçbir şey hatırlamamaktadır. Polis, Kader’i öldürmekten Yılmaz’ı göz altına alır. Halil’in amacı Yılmaz’ı işlemediği bir cinayetten dolayı hapse attırmak değildir. Solmaz ve Cennet’e yaptıklarını itiraf etmesi karşılığında Kader’in yaşadığını ortaya çıkaracaktır. Böylece adalet sağlanacak, Yılmaz sadece işlediği suçların cezasını çekecektir. Yürek Çıkmazı 26. bölümü TRT linkiyle tek parça full izlemek ve 27. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:53 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yürek Çıkmazı 26. Bölüm Tek Parça FULL

Yürek Çıkmazı 26. Bölüm Tek Parça FULL

TRT 1’de her Salı akşamı yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinin 26. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin bu bölümünde Caner tek bir şey karşılığında elindeki kanıtı mahkemeye sunacağını söyler Yılmaz’a; Salkım Göreli’nin kim olduğunu söyleyecektir. Halil en büyük takıntısı olmuştur Caner’in. Onun Dündar’a Salkım’ı vermiş olmasına inanmak istemez. Bir açığını arar sürekli. Yılmaz ise Caner’e yalan söylemiştir aslında, Salkım kim en ufak bir fikri bile yoktur. Yürek Çıkmazı son bölüm, özeti ve yeni fragman haberimizde.

YÜREK ÇIKMAZI 26. BÖLÜM ÖZETİ

Yılmaz Kader’i öldürmek üzereyken Halil son anda yetişerek Kader’in hayatını kurtarmıştır. Ancak bu esnada kendinden geçen Yılmaz hiçbir şey hatırlamamaktadır. Polis, Kader’i öldürmekten Yılmaz’ı göz altına alır. Halil’in amacı Yılmaz’ı işlemediği bir cinayetten dolayı hapse attırmak değildir. Solmaz ve Cennet’e yaptıklarını itiraf etmesi karşılığında Kader’in yaşadığını ortaya çıkaracaktır. Böylece adalet sağlanacak, Yılmaz sadece işlediği suçların cezasını çekecektir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Yılmaz’ın Kader cinayetinden hiçbir koşulda sıyrılamayacağını kabul etmesi gereklidir. Caner’in Yılmaz’ın avukatlığını üstlenip onu kurtaracak delillere sahip olduğunu söylemesi Halil ve Zeynep’in amaçlarına ulaşmasını zorlaştıracaktır.

Caner tek bir şey karşılığında elindeki kanıtı mahkemeye sunacağını söyler Yılmaz’a; Salkım Göreli’nin kim olduğunu söyleyecektir. Halil en büyük takıntısı olmuştur Caner’in. Onun Dündar’a Salkım’ı vermiş olmasına inanmak istemez. Bir açığını arar sürekli. Yılmaz ise Caner’e yalan söylemiştir aslında, Salkım kim en ufak bir fikri bile yoktur. Feride ziyaretine geldiğinde ona durumunu anlatır Yılmaz. Halil’le yakınlaşıp Salkım’ın kim olduğunu öğrenmesini ister; böyle bir şey var mı yok mu onu dahi bilmez, ama şansını deneyecektir. Feride yine her zamanki gibi babasının isteği karşısında boyun eğer. Ancak babasına yardım etmek için girdiği bu yol, babasına karşı değişiminin de ilk adımlarını oluşturacaktır.

Diğer taraftan Saba ise çok tehlikeli bir oyuna girişir. Babasının, Leyla yengesinin ölüm emrini verdiği ve suçu Ali Fuat’ın üstüne yıktığı görüntüyü Halil’e verecektir. Ama karşılığında Halil’den yapmasını isteyeceği şey çok tehlikelidir.

YÜREK ÇIKMAZI 26. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Yürek Çıkmazı 26. bölüm tek parça full izlemek için

YÜREK ÇIKMAZI 27. BÖLÜM FRAGMANI




#Yürek Çıkmazı
#Kader
#Solmaz
#Cennet
#Halil
#TRT 1
#27. bölüm fragman
3 saat önce
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