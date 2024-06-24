Yurt dışı çıkış harcı ücreti ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Basında ve sosyal medyada yer alan yurt dışına çıkış harç pulları ile ilgili haberlerin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden açıklamada bulundu. Peki, yurt dışı çıkış harcına ne kadar zam geldi, kaç TL oldu?

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Yurt dışına çıkış yapan yolculardan çıkış başına 150 TL harç bedeli alınıyor. Ödemesi yapılan harçlar bir ay boyunca istenilen seyahatte kullanılıyor. Ancak yurt dışı harçlarına dair Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğu basına yansıyan haberlerde yer almaktadır.

Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçları da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır.

Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir.

Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez.

Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir.''

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR GEÇERLİ?

Yurt dışı çıkış harcı için geçerlilik süresi bulunmuyor ancak GİB tarafından yapılan açıklamaya göre yapılacak zam ardından eski ücrette alınan yurt dışı çıkış pulları için aradaki fark tahsil edilecek ya da pullar geçersiz sayılacak.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NASIL ÖDENİR?

Yurt dışı çıkış harcı havalimanlarında yer alan otomat ve veznelere, gümrük saymanlıklarına, Maliye Bakanlığı'na ait harç bürolarına, anlaşmalı bankalara ve vergi dairelerine ödenebiliyor.

KİMLER YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINDAN MUAF?

Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmaz.







