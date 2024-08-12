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Yurt dışı çıkış harcı zammı başladı mı? Gelir İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Yurt dışı çıkış harcının yükseltilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelir İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama göre, yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos Pazartesi itibariyle 500 lira olacak. Peki yurt dışı çıkış harcı zammından kimler muaf tutulacak? Yurt dışı çıkış harcı nereye nasıl ödeniyor? İşte detaylar.

15:25 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:25 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Yurt dışı çıkış harcı zammı ne zaman başlıyor?
Yurt dışı çıkış harcı zammı ne zaman başlıyor?

Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos’ta Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi ve bu kapsamda; 150 lira olan yurt dışı harcı 500 liraya çıkarıldı. Peki, Yurtdışı çıkış harcı zammı ne zaman başlayacak? Yurtdışı çıkış harcı ne kadar oldu?

Yurt dışı çıkış harcı zammı ne zaman başlıyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) yeni yurtdışı çıkış harcıyla ilgili açıklama geldi. Başkanlıktan gelen bilgilere göre, 12 Ağustos'tan itibaren (bu tarih dahil) yurtdışına çıkış yapacak yurttaşlarca ödenecek harç tutarının 500 lira olarak belirlendiği anımsatıldı.

Söz konusu tarihten itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları açısından, harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, 12 Ağustos 2024 tarihi saat 00.00'dan itibaren yapılacak yurt dışına çıkışlar için bu tarihten önce vergi dairelerinden ya da Dijital Vergi Dairesinin dijital.gib.gov.tr adresindeki web uygulaması üzerinden seyahat tarihi belirtilmek suretiyle 500 lira tutarındaki harç ödemesi gerçekleştirilebilecektir."

Yurt dışı çıkış harcı nereye nasıl ödeniyor?

Yurt dışı çıkış harcı havaalanlarında bulunan otomat ve veznelerin yanı sıra gümrük saymanlıklarına, Maliye Bakanlığı'na ait harç bürolarına, anlaşmalı bankalara ve vergi dairelerine ödenebiliyor.


#Yurt dışı çıkış harcı
#Gelir İdaresi Başkanlığı
#Yurt dışı çıkış harcı zammı
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