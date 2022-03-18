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Yurt dışı çıkış harcı yükseldi: Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına göre, yurt dışı çıkış harcına zam yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar dün açıklandı. Yurt dışı çıkış harcı ne kadardı?Yurt dışı harcı ne kadar oldu? 2022 Kimler yurt dışı harcı öder? Yurt dışı çıkış harcı nedir?İşte haberin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yurt dışı harcı ne kadar oldu? 2022 Kimler yurt dışı harcı öder? Yurt dışı çıkış harcı nedir?
Yurt dışı çıkış harcı ne kadardı? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Yurt Dışına Çıkış Harç Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar' ile yurt dışına çıkış için alınan harç tutarı 50 TL'den 150 TL'ye yükseltildi.

Yurt dışı çıkış harcı ne kadardı? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yurt dışı çıkış harcı ne kadardı? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?

Yurt dışı çıkış harcı ne kadardı? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yurt dışı çıkış harcı ne kadardı? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?

Yürürlüğe giren kararın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.

Yurt dışı çıkış harcı nedir?

Yurt dışı çıkış harcı, yurt dışına seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının ödemekle yükümlü olduğu vergiyi ifade ediyor.

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?

2022 yılında belirlenen yurt dışı çıkış harcı bedeli 150 TL'dir. Yedi yaşından büyük herkes için bu bedel aynıdır ve öğrenciler için herhangi bir indirim söz konusu değildir. Yedi yaşından küçük çocuklar, yurt dışı çıkış harcından muaf tutulurlar.

Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir?

Yurt dışına çıkış harcı, çıkış kapılarında bulunan satış noktalarından yurt dışına çıkış harç pulu alınmak suretiyle ya da vergi daireleri, gümrük saymanlıkları veya yetkili bankalara makbuz karşılığı ödenir. Makbuz veya harç pulu, çıkış noktasındaki görevliye ibraz edilmek suretiyle çıkış yapılır.

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