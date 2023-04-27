Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Sınır kapılarındaki oy verme işlemi 24 saat esasıyla gerçekleşecek ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'da sona erecek.

Almanya'da nerede oy kullanılıyor?

Türkiye'nin, Almanya'da Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Essen, Düsseldorf, Köln, Mainz, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Münih ve Nürnberg kentlerinde başkonsoloslukları bulunuyor. Bu kentlerin yanı sıra, Türkiye'nin fahri konsolosluklarının bulunduğu Aachen, Bremen ve Regensburg'da da ilave sandıklar kuruldu.

Danimarka’da nerede oy kullanılıyor?

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'nin konsolosluk hizmeti verdiği binada, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 9 Mayıs'a dek Kopenhag Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Kopenhag'a 300 kilometre uzaklıktaki Aarhus kentinde de 29 Nisan'da sandık kurulacak. Burada oy kullanma işlemi 1 Mayıs'ta son bulacak.

Fransa’da nerede, hangi şehirde oy kullanılacak?

Fransa'nın 6 kentinde de oy verme işlemlerine başlandı. Fransa'daki Türkler, Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerindeki sandık merkezinde yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başlarken bu kentlerdeki Türk seçmen, ilk turda 9 Mayıs'a kadar oy verebilecek.

Fransa'da yaşayan Türk seçmenler ayrıca Mulhouse, Clermont-Ferrand ve Ingre kentlerinde 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında oy kullanabilecek. 800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner'in, seçimlerin ilk turunda Fransa'daki toplam 9 sandık merkezini ziyaret etmesi planlanıyor.

2023 seçimleri yurt dışı seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme saatinin sona ermesiyle birlikte oy sayımına geçilecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte de hem yurt içi hem de yurt dışı seçim sonuçları anlık olarak takip edilecek.

Yurtdışı oyları: Hangi ülkede kim kazandı, kim kaybetti?

24 Haziran 2018 seçimleri için 7-19 Haziran arasında yurt dışında kayıtlı üç milyon seçmenin sadece 1 buçuk milyonu yurt dışı temsilciliklerine ve gümrüklere giderek oy kullandı. Seçimler için yurt dışındaki katılım oranı yüzde 50’de kalırken, en çok oyu yüzde 51,02 ile AK Parti aldı. İkinci sırada yüzde 17,62 ile CHP, üçüncü sırada da yüzde 17,34’le HDP geldi. MHP yüzde 7,89’la dördüncü sırada yer alırken, MHP’yi yüzde 4,02 oyla İYİ Parti takip etti.

Cumhurbaşkanı seçim sonuçları adayların oy dağılımı

24 Haziran seçim sonuçlarına göre toplam oyların yüzde 52,38’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, İsveç, Norveç, Almanya, Fransa, Cezayir ve Avustralya gibi ülkelerde oyların çoğunluğunu alarak ilk sırada yer aldı. Erdoğan yüzde 74’lük oy oranıyla Belçika ve Hollanda en çok oy aldığı ülkeler oldu. Diğer cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Irak’ta yüzde 44,2 ve Japonya’da yüzde 39,6 oy ile ilk sırada yer aldı.

Almanya seçim sonuçları 24 Haziran 2018

Recep Tayyip Erdoğan % 64,8

Muharrem İnce % 21,9

Selahattin Demirtaş % 10

Fransa seçim sonuçları 24 Haziran 2018

Recep Tayyip Erdoğan % 63,7

Selahattin Demirtaş % 19,3

Muharrem İnce % 14,8

İsveç seçim sonuçları 24 Haziran 2018

Recep Tayyip Erdoğan % 44,6

Selahattin Demirtaş % 30,7

Muharrem İnce % 21

Norveç seçim sonuçları 24 Haziran 2018

Recep Tayyip Erdoğan % 56,2

Muharrem İnce % 24

Selahattin Demirtaş % 15

Avustralya seçim sonuçları 24 Haziran 2018

Recep Tayyip Erdoğan % 45,3

Muharrem İnce % 41,9

Selahattin Demirtaş % 8,1