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2022 Kurban kesim bedeli belli oldu! Yurt dışında ve yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? (Diyanet)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini açıkladı. Bu yıl 9 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi kurban kesim bedeli netleşmiş oldu. Yurt dışında ve yurt içinde vakalet yoluyla kurban kesimi gerçekleştirecek kişiler için kurban kesim bedeli Dİyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? Yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedeli kaç lira oldu? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YURT DIŞI VE YURT İÇİ KURBAN KESİM BEDELİ 2022: Diyanet vekaletle kurban kesimi ne kadar, kaç TL?
Vekaletle kurban bedeli 2022

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

2022 VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ''Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde kestirmek isteyenler için 2 bin 250 Türk lirası, yurt dışında kestirmek isteyenler için bin 800 Türk lirası olarak belirledik'' dedi.

VEKALET YOLUYLA NASIL KURBAN KESİLİR?

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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