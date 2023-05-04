14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy verme işlemi devam ediyor. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a kadar sürecek. Gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek.

Yurt dışında oy verme saatleri kaç?

Temsilcilikler için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00-21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde de yerel saatle 09.00-18.00 arasında yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda yurt dışı seçmenler 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanabilecek. Gümrük kapılarındaki oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 28 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup seçim dönemini Türkiye'de geçirenlerse gümrük kapılarının herhangi birinde oy verebilecek.

Şuana kadar yurt dışında ne kadar oy kullanıldı?

Yurt dışındaki seçmenlerden 697 bin 577'si, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi. Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, 4 Mayıs saat 13.00 itibarıyla yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 138 bin 743 oldu.

Yurt dışı oylar cumhurbaşkanlığı seçimine nasıl yansıyor?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, cumhurbaşkanlığı adaylarının oylarına doğrudan yansıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylarının Türkiye’de aldığı toplam oylara, yurt dışından aldıkları oylar ekleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçim bölgelerinin önemi yok.

Yurt dışı oylar milletvekili seçimine nasıl yansıyor?

MADDE 10- Yurt dışı seçmenler tarafından kullanılan toplam geçerli oy sayısı, Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye genelinde kullanılan toplam geçerli oy sayısına ilave edilerek yurt düzeyinde genel oy miktarı ve her partinin ülke genelinde aldığı geçerli oy miktarı bulunur.

Her seçim çevresinde geçerli toplam oy, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulundan Ankara İl Seçim Kuruluna gelen toplam oyun diğer seçim kurullarından gelen oylara bölünmesiyle elde edilen oranda artırılır. O seçim çevresinde kullanılan toplam oylarla bu şekilde hesaplanan toplam oy arasındaki fark partilere, Ankara İl Seçim Kurulundan gelen oydaki hisseleri oranında taksim edilir ve elde edilen rakamlar o seçim çevresinde aldıkları geçerli oylara ilave edilir.

Bu suretle 2839 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinde belirlenen ilke doğrultusunda, o seçim çevresinde kullanılan geçerli toplam oy miktarı ve partilerin aldıkları toplam geçerli oy miktarı bulunur.

Bir seçim çevresinde seçime girmeyen siyasi partiye yansıması gereken yurt dışı oyları; o partinin başka bir seçim çevresindeki oylarına ilave edilmez; o seçim çevresine yansıtılan oy miktarı olarak gösterilir.

Milletvekili seçimlerinde, yurt dışındaki geçerli oylar, Türkiye’deki seçim bölgelerine bölgedeki seçmen sayısına orantılı biçimde dağıtılıyor.

Örneğin, yurt içindeki geçerli oyların yüzde 15’i İstanbul'da kullanılmışsa, yurt dışı oylarının yüzde 15’i İstanbul’a gidiyor. Bu yüzde 15, partilerin yurt dışındaki oy oranlarına göre her partiye dağıtılıyor.

Oyların dağılımında, yurt dışı seçmenlerinin nerede oy kullandığına, veya Türkiye’deki ikametlerinin nerede olduğuna bakılmıyor. Sadece toplam yurt içi oylarının seçim bölgelerindeki oranları göz önünde bulunduruluyor. Peki, hangi ülkede ne zamana kadar oy verme işlemi sürecek? Seçim süreci hangi ülkede nasıl işleyecek?

Fransa

Fransa'da 3 kentte daha Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Fransa'da Türk seçmenle Mulhouse, Clermont-Ferrand ve İngre kentlerinde yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler, ilk defa bu seçimlerde söz konusu 3 kentte de oy verebiliyor. Öte yandan Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerinde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 9 Mayıs 21.00'e kadar devam edecek. 800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor. Fransa, "yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu 2. ülke" konumunda. Fransa'daki oy pusulalarının 10 Mayıs'ta Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor. Oyların sayılması işlemi 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak.

2018'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Fransa'da yaşayan Türk seçmenlerin yüzde 47,3'ü oy sandığa gitmişti.

Hollanda

Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile Lahey, Deventer ve Eindhoven kentlerinde, Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi, yerel saatle 09.00’da başladı. Hollanda’da yaklaşık 286 bin seçmen, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için 9 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek. Hollanda’da bu yıl ilk defa sandık kurulan Eindhoven kentinde de seçmenler, 1 Mayıs'a kadar 09.00-18.00 saatlerinde sandık başına gitti. Lahey kentinde 25, Amsterdam’da 14 ve Deventer’de 14 sandık, 9 gün boyunca vatandaşların hizmetine sunulurken Eindhoven'da 3 gün boyunca 5 sandıkta oy kullanılabilecek.

Rusya

Rusya Federasyonu'nda yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Başkent Moskova’daki Türk vatandaşları yerel saatle 09.00’dan itibaren Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Türkiye’nin St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk başkonsolosluklarında da açılan sandıklarda vatandaşların oy verme işlemleri, 7 Mayıs akşamına kadar sürecek. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da elçilik binasındaki 3 No’lu sandıkta oyunu kullandı.

Yunanistan

Türkiye'nin Yunanistan'da bulunan başkonsolosluklarında, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Başkent Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında Yunanistan'da yaşayan seçmenler için sandıklar kuruldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Yunanistan'da kayıtlı toplam 11 bin 714 seçmen bulunuyor. Yunanistan'daki seçmenler, başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 7 Mayıs'a kadar 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek. Seçimlerin ikinci tura kalması halinde Yunanistan'da kayıtlı seçmenler, 20-24 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek.

Belçika

Avrupa’da Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerden Belçika’da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Belçika’nın başkenti Brüksel’in yanı sıra Anvers ve Hasselt şehirlerinde de oy verilebiliyor. Brüksel’deki Expo alanında kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine ilk gün yoğun ilgi vardı.

29 Nisan’dan itibaren 9 gün boyunca sandıklar açık olacak. Belçika’da 153 binin üzerinde seçmen bulunduğu belirtiliyor.

İsviçre

İsviçre'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. İsviçre'de başkent Bern ile Cenevre ve Zürih olmak üzere 3 farklı noktada sandık kuruldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 820 seçmen, 7 Mayıs'a kadar oylarını Türkiye'nin bu üç misyonunda kurulan alanlarda kullanabilecek. Oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da başladı, 21.00'e kadar sürecek. Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun bulunduğu binada oy kullanmak için kurulan alan ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Sandıklar, 7 Mayıs'a kadar açık olacak İsviçre'deki seçmenler, 7 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek. Vatandaşlar, seçimlerin ikinci tura kalması halinde 20-24 Mayıs tarihlerinde yeniden sandığa gidecek.

İsviçre'deki Türkler, Türkiye'deki seçimler için 6'ncı defa sandık başına gidiyor.

Katar

Katar'daki seçmenler, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nde, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy vermeye başladı. Katar'da toplam 10 bin 868 kayıtlı seçmen bulunuyor. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gurbetçi vatandaşlarımızın ikamet ettikleri bölgelerde oy kullanarak ülkemizin siyasi hayatına katılımlarını önemsiyoruz." dedi.

1-7 Mayıs tarihleri arasında sandıkların seçmenlere açık olacağını ifade eden Büyükelçi Göksu, "Vatandaşlarımızın güvenli ve gönül rahatlığı içinde, en iyi koşullarda oy kullanabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldık." diye konuştu.

Katar'daki oy verme işlemi yerel saatle akşam 21.00'e kadar devam edecek. Bu ülkedeki seçmenler, 7 Mayıs akşamına kadar oy kullanabilecek.

Lübnan

Seçmenler, başkenti Beyrut'ta kurulan sandıklarda yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek kurulan sandıklarda oy kullanabilecek. Lübnan'da toplam 8 bin 336 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Finlandiya

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek kurulan sandıklarda oy kullanabilecek. Finlandiya'da toplam 6 bin 791 kayıtlı seçmen bulunuyor.