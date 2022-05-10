Özgün Yüzde 0,99 faizli konut kredisine kimler başvurabilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
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Yüzde 0,99 faizli konut kredisine kimler başvurabilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 yıl vadeli yüzde 0,99 faizli konut kredisinin müjdesini verdi. Dün öğle saatlerinde gerçekleşen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut almak isteyen vatandaşlara konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketin devreye gireceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyona kadar değere sahip 1. el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık 0,99 konut kredisi sağlıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, yüzde 0,99 faizli konut kredisine kimler başvurabilir? İşte, 0,99 faizli kredi ile ilgili yapılan açıklamalar ve bütün detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yüzde 0,99 faizli konut kredisine kimler başvurabilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Dün öğle saatlerinde gerçekleşen kabine toplantısında 0,99 faizli konut kredi başvurusu ve şartları gündeme geldi. Konut finansmanı hakkında yeni paketleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ayrı paketin sunulduğunu ifade ederek "Son dönemde fahiş yükselişler nedeniyle konut inşaasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı. Vatandaşlarımızı bu arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirmeye karar verdik." açıklamalarında bulundu.

Peki, yüzde 0,99 faizli konut kredisine kimler başvurabilir? İşte, 0,99 faizli kredi ile ilgili yapılan açıklamalar ve bütün detaylar...

Yüzde 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları

  • Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
  • Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili müjdemiz var. Son dönemde fahiş yükselişler nedeniyle konut inşaasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı. Vatandaşlarımızı bu arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirmeye karar verdik.
  • Üç ayrı paketi millletimizin huzuruna sunuyoruz. Birinci pakette ilk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.
  • İkinci paket konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılıp Döviz hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak alınmasıyla bu paketten yararlanabilecekler.
  • Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile finansmandan yararlanabilecek. Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız." dedi.

10 yıla kadar vadeli ve aylık %0,99 faizli konut kredisi

Twitter üzerinden de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

İlk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşımıza, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık %0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

2 milyon liraya kadar olan konutlara sağlanacak, döviz ve Altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek ikinci paket; 10 yıla kadar vadeli ve aylık %0,89 faizli konut kredisi içeriyor.

Mayıs ayı başı itibarıyla asgari %40’ı tamamlanmış ve asgari %50’si satılmamış inşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren ev müjdesi: Konut finansmanında üç farklı paket
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Bu akşam saatlerinde Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının gündemlerinden biri de ekonomideki son gelişmelerdi. Toplantıda, hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadelede atılacak adımlar görüşüldü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamalarda vatandaşa yeni müjdeler verdi.
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\"​Siyaset ve toplum mühendislikleriyle Türkiye'yi yönlendirme devri artık bitmiştir. Bu vesile ile ülkemiz gündemindeki kimi hususlarla ilgili yürüttüğümüz hazırlıklar sonunda ortaya çıkan müjdeleri paylaşmak istiyorum\" diyen Erdoğan, ilk müjdenin konut almak isteyen vatandaşlar ve konut yapan firmalarla ilgili olduğunu belirtti.
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\"KONUT FİYATLARINDA ÇOK BÜYÜK ARTIŞLAR YAŞANDI\"<br><br>Daha önce 1 milyon 100 binin üzerindeki konutla vatandaşların uygun şartlarda ev sahibi yapıldığını hatırlatan Erdoğan, \"Bankacılık sektörünün verdiği uygun kredilerle milyonlarca vatandaşımız ev sahibi olmuştu. Son olarak küresel ekonomide fahiş yükselişler sebebiyle konut inşasında yavaşlama, konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı\" dedi.
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0,99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ<br><br>\"Vatandaşlarımızı konut sektöründeki bu dalgalanmaktan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık\" ifadelerini kullanan Erdoğan, birinci pakette, ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşlara 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacağını duyurdu.
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\"Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşünü teşvik etmektir\" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
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\"Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek.
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Böylece konut arzının artmasını, fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz.
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TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz düşük maliyetli, satış fiyatlı sosyal konut projelerine hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımız için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız.
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Küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli fiyatın üzerinde satamamaları şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız.
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Rezerv alanlarda yapılan uygun maliyetle desteklenen konutlar da 5 yıl süreyle satışa tabi olacaktır. Denetimde TOKİ ve Emlak Konut gibi birikimi olan kurumlarımızı da kullanacağız.
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Ada düzeyinde sadece hak sahiplerine yönelik uygun maliyetli kredilerle kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız.
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Hak sahipleriyle müteahhitlerin bir araya gelerek yürütecekleri projelerin denetimlerini daha sıkı şekilde gerçekleştireceğiz.\"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren ev müjdesi: Konut finansmanında üç farklı paket
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de yaklaşık üç saat süren kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konut almak isteyen vatandaşlara ve konut yapan firmalara müjde verdi. Konut finansmanında üç farklı paket olacağını aktaran Erdoğan, "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki bu dalgalanmaktan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık" dedi. Peki yeni konut kredisi paketi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin detayları neleri içermektedir? İşte ayrıntılar...

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