​Yüzde 0,99 faizli konut kredisine kimler başvurabilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Dün öğle saatlerinde gerçekleşen kabine toplantısında 0,99 faizli konut kredi başvurusu ve şartları gündeme geldi. Konut finansmanı hakkında yeni paketleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ayrı paketin sunulduğunu ifade ederek "Son dönemde fahiş yükselişler nedeniyle konut inşaasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı. Vatandaşlarımızı bu arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirmeye karar verdik." açıklamalarında bulundu.

Peki, yüzde 0,99 faizli konut kredisine kimler başvurabilir? İşte, 0,99 faizli kredi ile ilgili yapılan açıklamalar ve bütün detaylar...

Yüzde 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili müjdemiz var. Son dönemde fahiş yükselişler nedeniyle konut inşaasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı. Vatandaşlarımızı bu arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirmeye karar verdik.

Üç ayrı paketi millletimizin huzuruna sunuyoruz. Birinci pakette ilk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

İkinci paket konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılıp Döviz hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak alınmasıyla bu paketten yararlanabilecekler.

Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile finansmandan yararlanabilecek. Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız." dedi.

10 yıla kadar vadeli ve aylık %0,99 faizli konut kredisi

Twitter üzerinden de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

REKLAM

İlk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşımıza, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık %0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

2 milyon liraya kadar olan konutlara sağlanacak, döviz ve Altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek ikinci paket; 10 yıla kadar vadeli ve aylık %0,89 faizli konut kredisi içeriyor.

Mayıs ayı başı itibarıyla asgari %40’ı tamamlanmış ve asgari %50’si satılmamış inşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık.