Yüzde 10'luk seçim barajı düşecek mi? Seçim barajı yüzde 5 mi olacak?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MYK toplantısında masada seçim barajı da vardı. Peki, Seçim barajına ilişkin yeni bir karar alındı mı?

YÜZDE 10'LUK SEÇİM BARAJI DÜŞECEK Mİ?

MHP’nin, ‘Seçim barajı yüzde 7 olsun” önerisinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış siyasetteki mücadele alanlarından iç politikadaki sıcak tartışmalara, gündeme dair bütün gelişmeleri CNN TÜRK – Kanal D ortak yayınında değerlendiriyor. Erdoğan'ın seçim barajına ilişkin son durumu değerlendirmesi bekleniyor. Açıklama yaptığında detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN 'SEÇİM BARAJI' AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim barajının indirilmesi konusunda önemli açıklamada bulunmuştu.

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Milliyet’ten Abdullah Karakuş'a değerlendirmelerde bulunan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu barajın yüzde 5’e indirilmesi Türkiye şartlarında makul görünüyor" demişti.

SEÇİM BARAJI NEDİR?

Seçim barajı, seçimlerde kanunlarca belirlenmiş oy oranlarına göre, meclise girecek siyasi partilerin belirlenmesini sağlayan bir uygulamadır.

Seçim barajı, daha önceden kanunlarla belirlenmiş oy oranlarına ulaşan partilerin mecliste temsil edilmesini sağlar, böylece siyasal görüşleri belirli çatılar altında birleştirir ve sağlıklı kararlar alınmasında, çoğunluğun fikrini temsil eden partilerin görüşleri doğrultusunda kanunların ve sistemlerin şekillendirilmesinde önemli katkı sağlayan bir uygulamadır.