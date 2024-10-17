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Z harfi ile başlayan kız isimleri ve erkek isimleri anlamları

Z harfi ile başlayan kız isimleri ve erkek isimleri anlamları

14:5817/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
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Z harfi ile başlayan kız isimleri ve erkek isimleri (adları)...
Z harfi ile başlayan kız isimleri ve erkek isimleri (adları)...

Z harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri, ebeveynlerin nadir ve farklı isim arayışlarında sıkça tercih ettiği isim gruplarındandır. Zeynep, Zümra, Zeliha gibi Z harfi ile başlayan kız isimleri popüler seçenekler arasında yer alırken; Zekeriya, Zahid, Ziya gibi Z harfi ile başlayan erkek isimleri de güçlü anlamlarıyla dikkat çekmektedir. Çocuğuna farklı ve akılda kalıcı bir isim koymak isteyenler için Z harfi ile başlayan isimler geniş bir seçenek sunar ve bu isimler modern ve geleneksel seçenekleri bir arada barındırır. İşte z harfi ile başlayan kız isimleri ve erkek isimleri…

Z harfi ile başlayan isimler, hem kız hem de erkek çocukları için oldukça özel ve anlamlı seçenekler sunar. Z harfi ile başlayan kız isimleri arasında Zahide, Zümrüt, Zeynep gibi klasik ve anlamlı isimler olduğu gibi, daha modern ve farklı anlamlara gelen Zara, Zilan gibi isimler de bulunur. Z harfi ile başlayan erkek isimleri arasında ise Zafer, Zahir, Zeki gibi güçlü ve anlamlı isimler öne çıkar. Bu isimler, çocuklarınıza özel ve anlamlı bir kimlik kazandırabilir. Peki Z harfi ile başlayan erkek isimleri hangileri? Z harfiyle başlayan hangi kız isimleri var? İşte Z harfiyle başlayan bazı erkek isimleri ve anlamları Z harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları...

Z harfiyle başlayan kız ve erkek isimleri

Z harfiyle başlayan bazı erkek isimleri ve anlamları

Z harfiyle başlayan bazı erkek isimleri ve anlamları şu şekildedir:

  1. Zafer: Galibiyet, başarı.
  2. Zahit: Dini ve dünyevi isteklerden elini çekmiş, takva sahibi.
  3. Zekai: Zekâ sahibi, akıllı.
  4. Zeki: Çabuk kavrayan, akıllı.
  5. Zeren: Anlayışlı, kavrayışlı.
  6. Ziya: Işık, aydınlık.
  7. Zahit: Dünyadan elini çekmiş, dindar kişi.
  8. Zühdü: Dini vecibelere bağlı, dünya işlerinden uzak duran anlamına gelir.
  9. Zahir: Açıkça görülen, belli olan anlamına gelir.
  10. Ziyad: Artma, çoğalma anlamına gelir.
  11. Zikra: Anma, hatırlama anlamına gelir.
  12. Zeynelabidin: Peygamberlerin soyundan gelme anlamına gelir.
  13. Zekai: Zekâ ile ilgili
  14. Ziyaeddin: Ziyaettin
  15. Zorlu: Dayanıklı, yenilmez
  16. Zübeyir: Yazılı küçük şey
  17. Zülküf: Makam sahibi
  18. Zülkarneyn: İki boynuzlu 2. Büyük İskender.

Z harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları

Z harfiyle başlayan kız isimleri hem klasik hem de modern bir havaya sahip olabilir. Bu isimler, anlamlarıyla birlikte çocuğunuza özel bir kimlik kazandırabilir. İşte bazı örnekler:

  • Zeynep: Peygamber Efendimizin (s.a.v) kızının adı olmasıyla bilinir, saygıdeğer ve güzel anlamına gelir.
  • Zahide: Dinin emirlerini yerine getiren, ibadete düşkün anlamına gelir.
  • Zümrüt: Yeşil renkli değerli bir taş olup, güzellik ve zenginliği simgeler.
  • Zeliha: Yusuf Peygamber'in karısının adı olarak bilinir, güzel gözlü anlamına gelir.
  • Zübeyde: Bilge, akıllı ve güzel anlamına gelir.
  • Zara: Parlak yıldız anlamına gelir.
  • Zilan: Su perisi anlamına gelir.
  • Zeyna: Güzel ve çekici anlamına gelir.
  • Zergün: Altın renginde anlamına gelir.
  • Zergül: Altın gül anlamına gelir.
  • Zeria: Vesile, bahane, sebep, fırsat anlamına gelir.
  • Ziynet: Süs, ziynet eşyası anlamına gelir.
  • Zikra: Anma, hatırlama anlamına gelir.
  • Zeren: Zeki.
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