Zamlar geri alınacak mı? Yapılan zamlara indirim yapılacak mı?

Zamlar geri çekilecek mi? sorusu gündemde en çok merak edilen sorulardan biri oldu. Döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından vatandaşlar gıdaya, tekstile ve daha birçok ürüne yapılan zamlar geri alınacak mı sorusuna yanıt arıyor.

ZAMLAR GERİ ALINACAK MI?

TL mevduatlarındaki yatırımcıların dolar kuru karşısında ezilmesinin önüne geçileceğini vurgulayan Erdoğan, TL mevduatların getirisi dolar kuru karşısında aşağıda kalırsa aradaki farkın devlet tarafından ödeneceğini ifade etti.

20 Aralık tarihinde 18,30 TL seviyelerinde gezinen dolar kuru, yapılan bu açıklamaların ardından neredeyse yüzde 34 oranında düşüş yaşadı ve 11 TL seviyelerinde kendisine yer edindi.

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Bu ciddi düşüş, tüketicilerin aklına market fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağı sorusunu getirdi.

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Akaryakıttan sıvıyağa ekmekten diğer gıda ürünlerine kadar yapılan zamların geri alınıp alınamayacağı merak kazandı.

HAREKETE GEÇİLDİ

Akaryakıt sektöründe fiyat düşürüleceği yönünde resmi açıklama yapılırken, perakende sektöründe de bazı adımlar atıldı.

Bazı marketlerde kur artışlarıyla 1'er 2'şer lira zam yapılarak fiyatı 8,95'e kadar çıkan 1 litre süte 5 kuruş indirim yapılarak fiyat 8,90'a çekildi.

"FAZLA SÜRMEZ"

Eğer dolar kuru aynı şekilde hareket etmeye devam ederse, önümüzdeki birkaç gün içerisinde kademeli olarak fiyat düşüşleri bekleniyor.

İşletmelerin elinde belli fiyatlardan alınan ürünlerin olduğuna işaret eden zincir market işletmecisi Serkan Koyuncu, "Kur bu şekilde düşerse market ürünlerinde de fiyatlar düşecektir. Zamana ihtiyacımız var. Fazla sürmez." ifadelerini kullandı.

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EPDDK AKARYAKIT ZAMLARININ DURDURULDUĞUNU AÇIKLADI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışların durdurulduğunu açıkladı. Durdurulmasaydı benzinin litresine 62 kuruş, motorine 55 kuruş, LPG'ye ise 57 kuruş zam yapılacaktı.

EPDK'dan yapılan açıklamada ''Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz.'' denildi.

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DOLAR NASIL DÜŞTÜ?

Bugün altında ve döviz fiyatlarında sert düşüş yaşanmasında ise asıl belirleyici nokta Cumhurbaşkanı Erdoğanın söylemi oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından yüzde 22,3 değer kaybederek 14,2748'e kadar geriledi.

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21 ARALIK DÖVİZ FİYATLARI

Dün tüm zamanların en sert düşüşlerini yaşayan dolar kuru bu sabah 11,09'a kadar geriledikten sonra 12,76 seviyelerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 14,51 civarında işlem görüyor.

ÖZGÜN Dolar neden düştü? Dolar kaç TL'ye düştü?

OYNAT 00:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Dövizdeki artışa karşın TL mevduatı korunacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kurdaki dalgalanmaları durdurmak için yeni araçların devreye alınacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.' dedi. BiP'te paylaş

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