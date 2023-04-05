Zamlı emekli maaşları için geri sayım başladı. Binlerce emekli, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından, zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağını sorguluyor. SGK tarafından emeklilere verilen tahsis numarasına göre, emekli maaşı ödeme günleri öğrenilebiliyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI YASALAŞTI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşına gelen zammın ardından, zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağı emekli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, en düşük emekli maaşları 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Buna göre; Açıklamanın mart ayında yapılmış olması nedeniyle, zamlı emekli maaşlarının bir sonraki emekli maaşı ödeme tarihlerinde yani nisan ayında hesaplara yatırılacak.







