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Zamlı 7500 TL emekli maaşları Nisan ayında hesaplara yatacak

En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarılacağı açıklanmıştı. Açıklama sonrasında TBMM Genel Kurulunda en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkacağını içeren teklif kabul edildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı emekli maaşı alacakları tarihi merak ediyorlar. Peki 2023 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak hangi tarihte?

11:57 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Emekli maaşı

Emekli maaşı

Zamlı emekli maaşları için geri sayım başladı. Binlerce emekli, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından, zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağını sorguluyor. SGK tarafından emeklilere verilen tahsis numarasına göre, emekli maaşı ödeme günleri öğrenilebiliyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI YASALAŞTI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşına gelen zammın ardından, zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağı emekli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, en düşük emekli maaşları 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Buna göre; Açıklamanın mart ayında yapılmış olması nedeniyle, zamlı emekli maaşlarının bir sonraki emekli maaşı ödeme tarihlerinde yani nisan ayında hesaplara yatırılacak.



#zamlı maaş
#zamlı emekli maaşı
#emekli maaşı
1 saat önce
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