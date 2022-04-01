​Zekat nasıl hesaplanır?

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Çırağan'da 112 çınar ağacının katledilmesinin ardından CHP'li İBB bu kez de İstanbul Topkapı'da sessiz sedasız ağaç katliamı gerçekleştirmişti. Büyük tepki toplayan katliamı, ağaçların hasta olduğu için gerçekleştirdiğini söyleyen belediyenin bahanesini uzman isim çürüttü. Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat hasta ağaçların kökünden sökülmesi gerektiğini belirterek, "Eğer bir ağaç hastaysa ve bulaşıcılık varsa zaten kökünden alınmalı. Çünkü hastalığı yapan köktür. Kesmişsin işte. Ağaç sağlıklı. Bu notu çakarak işledikleri suçun üzerine suç katıyorlar" ifadelerini kullandı.