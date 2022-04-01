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Özgün Zekat nasıl hesaplanır?
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Zekat nasıl hesaplanır?

Zekat, kelime anlamı olarak bereket ve çoğaltma anlamına gelmektedir. Zekat için bir yıllık sürenin dolması yeterlidir genel itibariyle Ramazan Ayı içerisinde zekatlar dağıtılmaktadır. Bu ayda verilen sadakanın çok sevap olması nedeniyle genel anlamda bu ayda zekat dağıtımı yapılmaktadır. Peki, vereceğiniz zekat miktarları nasıl hesaplanır?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Zekat nasıl hesaplanır?
​Zekat nasıl hesaplanır?

Genel olarak Ramazan ayında verilen zekat miktarının nasıl hesaplanıldığını, Diyanet sitesinin adresine girerek ne şekilde hesaplayabileceğinizi açıkladık. İşte, detaylar.

ZEKAT NASIL HESAPLANIR?

  • Kabaca zekat malın 40’da 1’idir. Yani 40 lirası olan kişinin 1 lirasını vermesi gerekir. Zekat için en önemli şart malın üzerinden 1 yıl geçmiş olması gerekir. Yani bir yıldır kasada bekleyen 80.18 gr altın bir yıl dolunca 40’da 1 nisbetinde zekatının verilmesi gerekmektedir. Gümüşte, hayvanlarda ve ürünlerde de aynı şekilde zekat verilmelidir.
  • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN ZEKAT HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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