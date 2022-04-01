​Zekat nasıl hesaplanır?

Genel olarak Ramazan ayında verilen zekat miktarının nasıl hesaplanıldığını, Diyanet sitesinin adresine girerek ne şekilde hesaplayabileceğinizi açıkladık. İşte, detaylar.
ZEKAT NASIL HESAPLANIR?
- Kabaca zekat malın 40’da 1’idir. Yani 40 lirası olan kişinin 1 lirasını vermesi gerekir. Zekat için en önemli şart malın üzerinden 1 yıl geçmiş olması gerekir. Yani bir yıldır kasada bekleyen 80.18 gr altın bir yıl dolunca 40’da 1 nisbetinde zekatının verilmesi gerekmektedir. Gümüşte, hayvanlarda ve ürünlerde de aynı şekilde zekat verilmelidir.
- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN ZEKAT HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ