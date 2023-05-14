28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre parti ve ittifakların milletvekilleri de belli oluyor. 2023 yılında TBMM'de vekil koltuğunda oturacak milletvekilleri listesi de netleştiği anda yazımızda olacak. Peki, Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili seçildi mi? İşte tüm ayrıntılar.

Zekeriya Yapıcıoğlu, 1966 yılında Batman'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1990-2012 yılları arasında da serbest avukat olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılarak Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) kuruluşuna katıldı. 30 Haziran 2013 tarihinde Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de de partinin genel başkanlığa seçildi. Halen bu görevini yürütmektedir.