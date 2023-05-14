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Zekeriya Yapıcıoğlu 28.Dönem milletvekili seçildi mi? - Seçim 2023

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçim sonuçları belli oluyor. 28. Dönem Milletvekili sonuçlarına göre milletvekili listeleri de netleşmeye başladı. 2023 seçimlerinde en çok merak edilen isimlerden birisi de HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu oldu. Peki Zekeriya Yapıcıoğlu seçildi mi, milletvekili oldu mu? Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir?

19:57 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Zekeriya Yapıcıoğlu

Zekeriya Yapıcıoğlu

28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre parti ve ittifakların milletvekilleri de belli oluyor. 2023 yılında TBMM'de vekil koltuğunda oturacak milletvekilleri listesi de netleştiği anda yazımızda olacak. Peki, Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili seçildi mi? İşte tüm ayrıntılar.

Zekeriya Yapıcıoğlu 28. Dönem milletvekili seçildi mi?

28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul 3. Bölge’den milletvekili seçildi.

Güncel milletvekili listesi için tıklayınız:

Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir?

Zekeriya Yapıcıoğlu, 1966 yılında Batman'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1990-2012 yılları arasında da serbest avukat olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılarak Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) kuruluşuna katıldı. 30 Haziran 2013 tarihinde Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de de partinin genel başkanlığa seçildi. Halen bu görevini yürütmektedir.


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