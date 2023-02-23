Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, olası bir İstanbul depreminde minimum 500 bin kişinin ölümle burun buruna olduğunu belirterek "riskli" ilçeleri açıkladı. Marmara depreminde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın daha çok hasar alacağına dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara'nın güney kısmında" ifadelerini kullandı. Peki Zeytinburnu da riskli bölge içerisinde mi? İşte sorunun cevabı.

ZEYTİNBURNU RİSKLİ İLÇELER ARASINDA MI?

İstanbul deprem haritası içinde fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

ZEYTİNBURNU DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Zeytinburnu’ndaki binaların ortalama %27’sinin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %40’ının hafif, %24’ünün orta, %6’sının ağır ve %3’ünün de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir.

Zeytinburnu’nda, analiz edilen toplam bina sayısı 16.000’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.

ZEYTİNBURNU BİNA HASAR TAHMİNİ

Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Zeytinburnu’ndaki binaların ortalama %33’ünün (yaklaşık 5.334 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir.

Yaklaşık 10.666 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir. Geçmiş depremlerde yaşananlar, can kaybı ve yaralanma oranlarının kadın ve çocuklarda daha fazla olduğunu göstermiştir.

Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Zeytinburnu’nda ortalama 668 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 372 kişinin ağır yaralanabileceği ve 1.767 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.

ZEYTİNBURNU NÜFUS YOĞUNLUĞU HARİTASI

Zeytinburnu’nda Mw=7.5 senaryo depremi sonrasında yaklaşık 31.030 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 93.090 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağı beklenmektedir.



















