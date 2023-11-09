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Tariş Zeytinyağını kaç liraya alıyor? Kilogram başına alım fiyatı açıklandı

TARİŞ, 2023-2024 sezonu zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak açıkladı.

09:25 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 09:25 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Tariş zeytinyağı alım fiyatı

Tariş zeytinyağı alım fiyatı

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, ürün alım fiyatının üreticinin alın terinin karşılığını alabilmesi ve ürünün değerini bulması açısından önemli olduğunu söyledi.

Zeytinyağı alım fiyatı kaç lira oldu?

TARİŞ, 2023-2024 sezonu zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak belirledi. Sürek, yazılı açıklamasında, ürün alım fiyatının üreticinin alın terinin karşılığını alabilmesi ve ürünün değerini bulması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Açıkladıkları fiyatın piyasada belirleyici olacağını belirten Sürek, şunları kaydetti: "İçinde bulunduğumuz sezonda kaliteli ve gerçek zeytinyağına ulaşmak herkes için büyük önem taşıyacaktır. Her zaman olduğu gibi Birliğimizin en önemli hedefi üreticiden aldığı kaliteli zeytinyağını güvenli şekilde tüketiciyle buluşturmaktır. Sezon içinde piyasa hareketlerini ve fiyat gelişmelerini izleyerek gerekirse yeni düzenlemeler yapacağız."



#Zeytinyağı alım fiyatı
#TARİŞ
#kilogram başına zeytinyağı fiyatı
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