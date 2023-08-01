Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 5-0 yendiği Zimbru ile karşılaşıyor. Tur için saha çıkacak sarı-lacivertlilerin maç kadrosu ve muhtemel 11’leri futbol severler tarafından merak ediliyor. Maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.
ZİMBRU - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
ZİMBRU - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
ZİMBRU
12 Sebastian Agachi
25 Alex Mihai Misaraş
44 Denis Furtuna
2 Valeriu Gaiu
8 Jessie Guera Djou
33 Mihail Stefan
69 Denis Dedechko
77 Vlad Raileanu
84 Shahrom Samiev
30 Andrei Macritchii
20 Emmanuel Alaribe
FENERBAHÇE
1 Altay Bayındır
4 Serdar Aziz
6 Alexander Djiku
7 Ferdi Kadıoğlu
8 Mert Hakan Yandaş
10 Dusan Tadic
11 Ryan Kent
21 Bright Osayi-Samuel
27 Miguel Crespo
53 Sebastian Szymanski
9 Edin Dzeko
FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLANDI
Fenerbahçe, Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile yarın deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı Zimbru Stadyumu’nda yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.
Antrenmanın ardından kamp yapacağı otele geçen sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.