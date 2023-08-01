Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yeni sezonda hem Avrupa’da hem de ligde iyi bir derece elde etmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertliler uzun süredir takipte olduğu Marsilya forması giyen Cengiz Ünder’i kadrosuna katmaya çalışıyor. Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan milli futbolcu Cengiz Ünder’in Fenerbahçe’ye sıcak baktığı belirtiliyor. Marsilya, Cengiz Ünder için kapıyı 15 milyon Euro'dan açtı. Sarı-lacivertliler ise bu transferi 10 milyon Euro'nun altında bitirmeyi hedefliyor. Peki, Cengiz Ünder Fenerbahçe ile anlaştı mı? İşte detaylar.