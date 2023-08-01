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Zimbru - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Zimbru evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. 5-0 biten ilk maçın ardından temsilcimiz Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak. Zimbru Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı İrlandalı hakem Robert Harvey yönetecek. Peki, Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak. İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

09:57 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 5-0 yendiği Zimbru ile karşılaşıyor. Tur için saha çıkacak sarı-lacivertlilerin maç kadrosu ve muhtemel 11’leri futbol severler tarafından merak ediliyor. Maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

ZİMBRU - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşı Zimbru - Fenerbahçe maçı
bugün saat 20.30
’da başlayacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ZİMBRU - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ZİMBRU

12 Sebastian Agachi

25 Alex Mihai Misaraş

44 Denis Furtuna

2 Valeriu Gaiu

8 Jessie Guera Djou

33 Mihail Stefan

69 Denis Dedechko

77 Vlad Raileanu

84 Shahrom Samiev

30 Andrei Macritchii

20 Emmanuel Alaribe

FENERBAHÇE

1 Altay Bayındır

4 Serdar Aziz

6 Alexander Djiku

7 Ferdi Kadıoğlu

8 Mert Hakan Yandaş

10 Dusan Tadic

11 Ryan Kent

21 Bright Osayi-Samuel

27 Miguel Crespo

53 Sebastian Szymanski

9 Edin Dzeko

FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile yarın deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı Zimbru Stadyumu’nda yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Antrenmanın ardından kamp yapacağı otele geçen sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.





#Fenerbahçe
#Zimbru
#UEFA
#Avrupa Konferans Ligi
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