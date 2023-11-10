Ziraat Bankası
24 Ekim'de başlayan Ziraat Bankası personel alımı başvuruları bugün sona eriyor. Adaylar başvurularını tamamlamak için başvuru ekranına giriş yaparak süreci tamamlayacak. Peki, Ziraat Bankası personel alımı başvuruları nasıl yapılır?
ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 200-TL ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/ internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.
ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 3 merkezde (Ankara,İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa) gerçekleştirilecek. Sınav 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 14:00’da yapılacak.