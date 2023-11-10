Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı yazılı ve sözlü sınavla 10 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Başkanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, başvurular ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...