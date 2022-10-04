Ziraat Türkiye Kupası 3. Turda eşleşen takımlar beli oldu: İşte 3. Turda eşleşen takımlar

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi heyecanı başladı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olacak kura çekiminde Galatasaray, seri başı takımı olarak katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Galatasaray'ın rakibi kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. ön eleme turu ile devam ediyor. 3. ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu.

Kupaya 3. turdan katılan Galatasaray'ın rakibi de GMG Kastamonuspor oldu. İşte 3. Turda eşleşen takımlar:

Çorum FK - Esenler Erokspor Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü Adana Demirspor - Adıyaman FK Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor Kayserispor - Iğdır FK Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor Boluspor - Fethiyespor Samsunspor - Muş 1984 Galatasaray - Kastamonuspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları ne zaman oynanacak?

ZTK 3. tur maçlarının ne zaman oynanacağı tarih TFF tarafından belirlenecek. Şu anda TFF'den bu konu ile ilgili bir açıklama yok. 3. eleme turunda 68 takım, seri başı sistemine göre eşleşecek. Müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları hangi kanalda canlı?

Ziraat Türkiye Kupası 2022-2023 sezonu ATV ve A Spor kanallarında ekrana gelecek.