Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçları ne zaman başlıyor? 20-22 Aralık ZTK 5. eleme turu maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. eleme turu müsabakalarının programı şöyle:
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu 20 Aralık maçları
- 13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
- 13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Akdeniz Üniversitesi)
- 15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Sivas 4 Eylül)
- 17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK (Corendon Airlines Park Antalya)
- 19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
- 21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)
21 Aralık Çarşamba Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu 20 Aralık maçları
- 13.00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
- 15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor (Esenler Erokspor)
- 17.00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Kırbıyık Holding)
- 19.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
- 21.00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor (Vodafone Park)
22 Aralık Perşembe Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu 20 Aralık maçları
- 13.00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)
- 15.00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 17.00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor (Kalyon)
- 19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
- 21.00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü (Nef)