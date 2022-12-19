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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçları ne zaman başlıyor? 20-22 Aralık ZTK 5. eleme turu maç programı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu mücadelesi yarın Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü-Tuzlaspor maçlarıyla başlayacak. İşte 20-22 Aralık Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maç programı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupasında (ZTK) 5. eleme turu maçları
ZTK 5. tur maçları

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. eleme turu müsabakalarının programı şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu 20 Aralık maçları

  • 13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Akdeniz Üniversitesi)
  • 15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Sivas 4 Eylül)
  • 17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
  • 21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

21 Aralık Çarşamba Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu 20 Aralık maçları

  • 13.00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
  • 15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor (Esenler Erokspor)
  • 17.00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Kırbıyık Holding)
  • 19.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
  • 21.00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor (Vodafone Park)

22 Aralık Perşembe Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu 20 Aralık maçları

  • 13.00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)
  • 15.00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 17.00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor (Kalyon)
  • 19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
  • 21.00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü (Nef)

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