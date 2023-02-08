|
Özgün

Zonguldak’ta kar yağışı etkisini gösterdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde akşam saatlerinde etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışı, ilçe merkezini beyaz bürüdü. İlçenin Nihat Kantarcı Caddesi ile diğer ara sokaklar karla birlikte bembeyaz oldu. Diğer yandan kar yağışı ile birlikte Çaycuma Belediye ekipleri ise kapanan yollarda kar temizleme çalışması, tuzlama yaparak yolları açtı. Kar yağışının etkisini sürdüreceği ifade ediliyor. Zonguldak 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:46 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Zonguldak 5 günlük hava durumu

Zonguldak 5 günlük hava durumu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı günün erken saatlerinde başladı. Akşam saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam eden yağış, ilçe merkezini beyaz bürüdü.

ZONGULDAK 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Zonguldak 5 günlük hava durumu için


#Zonguldak
#Çaycuma
#kar
#kış
#hava durumu
#meteoroloji
15 dakika önce
default-profile-img
Zonguldak’ta kar yağışı etkisini gösterdi
Beş katlı binanın enkazından sağ kurtarıldı
Dünyanın gördüğü en büyük felaketlerden biri: İşte depremde yıkımı büyüten sebepler
Ankara’da nerede kan bağışı yapılıyor? İşte Kızılay kan bağış yerleri
KKTC'den gelen öğrencilerin konakladığı Adıyaman'daki otel enkazında çalışmalar sürüyor
Ordu’da yangın felaketi: 1’i bebek 2 çocuk öldü, 4 yaralı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.