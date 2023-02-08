Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Malatya’da enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılması için başlatılan çalışmalar yoğun kar yağışı ve tip altında devam ediyor. Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü kentte bir yandan da vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba sarf ediliyor. Malatya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.