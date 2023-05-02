Zonguldak seçim sonuçları
Zonguldak seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 5 milletvekili çıkarabilen Zonguldak ilinin 3 milletvekili AK Parti’ye, 2 milletvekili ise CHP’ye gitti. Bu seçime katılım %87,86 oranlarında gerçekleşmişti. Zonguldak 2018 seçim sonucu ne? Zonguldak önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? 2018 Zonguldak AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.
AK PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Muammer Avcı
Saffet Bozkurt
Ahmet Çolakoğlu
Nejdet Tıskaoğlu
Dilek Kaya
CHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Deniz Yavuzyılmaz
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Doğa Şanlıoğlu
Merve Kır
Cemalaettin Sağtekin
İYİ PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Evrim Balbaloğlu
Tolga Gören
Mehmet Batu Müftüoğlu
Yiğitcan Yıldırım
Renda Okay
MHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MURAT KOTRA
BAYRAM BOZKURT
ÖZLEM TAŞKIN
ENGİN SUNAT
SEMİH AYDIN
YEŞİL SOL PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEHMET ZEKİ
DENİZ TOPÇU
BAYRAM SARI
SEYFULLAH YILMAZ
HİKMET ARSLAN
TİP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FATMA KILIÇARSLAN
ŞENER BOSTANCI
DİLAN GÜLLE
TÜRKAN BAYTEKİN
UMUR OZAN ŞAHİN
MEMLEKET PARTİSİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Memleket Partisi milletvekili aday listesi şöyle:
Özkan Yağcı
Mukadder Yalçın
Birkan Ünal
Kenan Karaman
2023 seçimleri Zonguldak seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Zonguldak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Zonguldak milletvekilleri burada yer alacaktır.
Zonguldak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
2018 Zonguldak cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 55,2’sini alırken, Zonguldak Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 35,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7’ini, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1,2’sini aldı.
Zonguldak milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Cumhur İttifakı Zonguldak oy oranı % 56.8 olurken, AK Parti 3 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 40,3’ünü aldı. CHP Zonguldak’ta 2 milletvekili çıkardı.
Zonguldak’ta hangi parti ne kadar oy aldı? Zonguldak’ta hangi parti kazandı?
2018 milletvekili genel seçimi partilerin Zonguldak oy oranlarına bakılacak olunursa,
- AK Parti % 46
- CHP % 30,8
- MHP % 10,9
- İYİ Parti % 7,8
Zonguldak yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
AK Parti’nin Zonguldak Belediye başkan adayı Ömer Selim Alan oyların % 42,52’sini alırken, CHP adayı Şenol Şanal ise oyların % 39,18’ini aldı.
Zonguldak’ın ilçeleri hangileri?
Zonguldak iline bağlı 8 ilçe bulunmaktadır.
Zonguldak ilinin ilçeleri,
Zonguldak (il merkezi)
Alaplı
Çaycuma
Devrek
Gökçebey
Karadeniz Ereğli
Kilimli
Kozlu
Zonguldak kaç milletvekili çıkarıyor?
Zonguldak İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 5 milletvekili göndermektedir.
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1