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Zonguldak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları

2023 Zonguldak seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. 27 Nisan itibariyle yurt dışındaki seçmenler oylarını kullanmaya başladı. YSK verilerine göre Zonguldak 5 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Bu haberimizde önceki Zonguldak seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Zonguldak Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Zonguldak 2023 seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Zonguldak seçimi kim kazandı? Cumhurbaşkanı seçimi Zonguldak hangi aday, hangi ittifak kazandı? Zonguldak milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Zonguldak seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

14:16 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Zonguldak seçim sonuçları

Zonguldak seçim sonuçları

Zonguldak seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 5 milletvekili çıkarabilen Zonguldak ilinin 3 milletvekili AK Parti’ye, 2 milletvekili ise CHP’ye gitti. Bu seçime katılım %87,86 oranlarında gerçekleşmişti. Zonguldak 2018 seçim sonucu ne? Zonguldak önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? 2018 Zonguldak AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.

AK PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Muammer Avcı

Saffet Bozkurt

Ahmet Çolakoğlu

Nejdet Tıskaoğlu

Dilek Kaya

CHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Deniz Yavuzyılmaz

Eylem Ertuğ Ertuğrul

Doğa Şanlıoğlu

Merve Kır

Cemalaettin Sağtekin

İYİ PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Evrim Balbaloğlu

Tolga Gören

Mehmet Batu Müftüoğlu

Yiğitcan Yıldırım

Renda Okay

MHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MURAT KOTRA

BAYRAM BOZKURT

ÖZLEM TAŞKIN

ENGİN SUNAT

SEMİH AYDIN

YEŞİL SOL PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET ZEKİ

DENİZ TOPÇU

BAYRAM SARI

SEYFULLAH YILMAZ

HİKMET ARSLAN

TİP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FATMA KILIÇARSLAN

ŞENER BOSTANCI

DİLAN GÜLLE

TÜRKAN BAYTEKİN

UMUR OZAN ŞAHİN

MEMLEKET PARTİSİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Memleket Partisi milletvekili aday listesi şöyle:

Özkan Yağcı

Mukadder Yalçın

Birkan Ünal

Kenan Karaman

2023 seçimleri Zonguldak seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Zonguldak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Zonguldak milletvekilleri burada yer alacaktır.

Zonguldak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

2018 Zonguldak cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 55,2’sini alırken, Zonguldak Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 35,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7’ini, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1,2’sini aldı.

Zonguldak milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Zonguldak oy oranı % 56.8 olurken, AK Parti 3 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 40,3’ünü aldı. CHP Zonguldak’ta 2 milletvekili çıkardı.

Zonguldak’ta hangi parti ne kadar oy aldı? Zonguldak’ta hangi parti kazandı?

2018 milletvekili genel seçimi partilerin Zonguldak oy oranlarına bakılacak olunursa,

  1. AK Parti % 46
  2. CHP % 30,8
  3. MHP % 10,9
  4. İYİ Parti % 7,8

Zonguldak yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti’nin Zonguldak Belediye başkan adayı Ömer Selim Alan oyların % 42,52’sini alırken, CHP adayı Şenol Şanal ise oyların % 39,18’ini aldı.

Zonguldak’ın ilçeleri hangileri?

Zonguldak iline bağlı 8 ilçe bulunmaktadır.

Zonguldak ilinin ilçeleri,

Zonguldak (il merkezi)

Alaplı

Çaycuma

Devrek

Gökçebey

Karadeniz Ereğli

Kilimli

Kozlu

Zonguldak kaç milletvekili çıkarıyor?

Zonguldak İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 5 milletvekili göndermektedir.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Ağrı seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
Ağrı seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

Ağrı seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçim tarihini 14 Mayıs olarak duyurmasından sonra YSK takvimi işletiyor. Seçimlere girecek olan 24 parti milletvekili aday listelerini teslim etti. Yurt dışındaki seçmenler oylarını kullanmaya başladı. Bu haberimizde önceki Ağrı seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Ağrı Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Ağrı 2023 seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ağrı seçimi kim kazandı? Cumhurbaşkanı seçimi Ağrı hangi aday, hangi ittifak kazandı? Ağrı milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Ağrı seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. 1 Mayıs itibariyle yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?


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