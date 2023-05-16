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Zonguldak Zonguldak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

Zonguldak 2023 seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 449.206 seçmenin olduğu Zonguldak’ta 1.536 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde 470.815 kullanılan oyun 421.803’ü geçerli sayıldı. Zonguldak’ta seçime katılım oranı % 89,6 oldu. Seçim sonuçlarına göre Zonguldak’ta kazanan 5 milletvekili kesin olmayan sonuçlara göre neticelendi. Pek 2023 seçimlerinde Zonguldak'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Zonguldak milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Zonguldak seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

16:39 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Zonguldak seçim sonuçları

Zonguldak seçim sonuçları

Zonguldak seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve
dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Zonguldak’ta seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Zonguldak seçim sonuçları belli oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı
, milletvekili seçim sonuçları, ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları, hangi ilçede hangi partinin adayı önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak Yenişafak seçim sayfasından takip edildi. İşte Meclis’e 5 milletvekili çıkaracak Zonguldak seçim sonuçlarında partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları.

Zonguldak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Zonguldak’ta % 51.9 oranında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’na oy verirken, Zonguldak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na % 41.6 oranında oy verdi. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Zonguldak oy oranı ise % 5.8 oldu.

Zonguldak milletvekili seçim sonuçları 2023

2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Zonguldak’ta AK Parti oyların % 40’ını alırken CHP % 32.1 oranında oya sahip oldu. Zonguldak’ta İYİ Parti % 10, MHP % 8.4, Yeniden Refah Partisi % 2.5 oranında oy aldı.

Zonguldak’ta kazanan milletvekilleri kim oldu?

  1. Muammer Avcı- AK Parti
  2. Saffet Bozkurt - AK Parti
  3. Ahmet Çolakaoğlu - AK Parti
  4. Deniz Yavuzyılmaz - CHP
  5. Eylem Ertuğ Ertuğrul - CHP

AK PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Muammer Avcı

Saffet Bozkurt

Ahmet Çolakoğlu

Nejdet Tıskaoğlu

Dilek Kaya

CHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Deniz Yavuzyılmaz

Eylem Ertuğ Ertuğrul

Doğa Şanlıoğlu

Merve Kır

Cemalaettin Sağtekin

İYİ PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Evrim Balbaloğlu

Tolga Gören

Mehmet Batu Müftüoğlu

Yiğitcan Yıldırım

Renda Okay

MHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MURAT KOTRA

BAYRAM BOZKURT

ÖZLEM TAŞKIN

ENGİN SUNAT

SEMİH AYDIN

MEMLEKET PARTİSİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Memleket Partisi milletvekili aday listesi şöyle:

Özkan Yağcı

Mukadder Yalçın

Birkan Ünal

Kenan Karaman

2018 Zonguldak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2018 Zonguldak cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 55,2’sini alırken, Zonguldak Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 35,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7’ini, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1,2’sini aldı.

2018 Zonguldak milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Zonguldak oy oranı % 56.8 olurken, AK Parti 3 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 40,3’ünü aldı. CHP Zonguldak’ta 2 milletvekili çıkardı.

2018 Zonguldak’ta hangi parti ne kadar oy aldı?

2018 milletvekili genel seçimi partilerin Zonguldak oy oranlarına bakılacak olunursa,

  1. AK Parti % 46
  2. CHP % 30,8
  3. MHP % 10,9
  4. İYİ Parti % 7,8

Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Zonguldak’ın ilçeleri hangileri?

Zonguldak iline bağlı 8 ilçe bulunmaktadır.

Zonguldak ilinin ilçeleri,

Zonguldak (il merkezi)

Alaplı

Çaycuma

Devrek

Gökçebey

Karadeniz Ereğli

Kilimli

Kozlu

Zonguldak kaç milletvekili çıkarıyor?

Zonguldak İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 5 milletvekili göndermektedir.

Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerinde 9 Mayıs'a kadar devam etti. Gümrük kapılarında ise 14 Mayıs'a kadar oy kullanılacak. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?


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Çankırı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları