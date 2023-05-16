Zonguldak seçim sonuçları
Zonguldak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Zonguldak’ta % 51.9 oranında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’na oy verirken, Zonguldak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na % 41.6 oranında oy verdi. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Zonguldak oy oranı ise % 5.8 oldu.
Zonguldak milletvekili seçim sonuçları 2023
2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Zonguldak’ta AK Parti oyların % 40’ını alırken CHP % 32.1 oranında oya sahip oldu. Zonguldak’ta İYİ Parti % 10, MHP % 8.4, Yeniden Refah Partisi % 2.5 oranında oy aldı.
Zonguldak’ta kazanan milletvekilleri kim oldu?
- Muammer Avcı- AK Parti
- Saffet Bozkurt - AK Parti
- Ahmet Çolakaoğlu - AK Parti
- Deniz Yavuzyılmaz - CHP
- Eylem Ertuğ Ertuğrul - CHP
AK PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Muammer Avcı
Saffet Bozkurt
Ahmet Çolakoğlu
Nejdet Tıskaoğlu
Dilek Kaya
CHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Deniz Yavuzyılmaz
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Doğa Şanlıoğlu
Merve Kır
Cemalaettin Sağtekin
İYİ PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Evrim Balbaloğlu
Tolga Gören
Mehmet Batu Müftüoğlu
Yiğitcan Yıldırım
Renda Okay
MHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MURAT KOTRA
BAYRAM BOZKURT
ÖZLEM TAŞKIN
ENGİN SUNAT
SEMİH AYDIN
MEMLEKET PARTİSİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Memleket Partisi milletvekili aday listesi şöyle:
Özkan Yağcı
Mukadder Yalçın
Birkan Ünal
Kenan Karaman
2018 Zonguldak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
2018 Zonguldak cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 55,2’sini alırken, Zonguldak Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 35,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7’ini, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1,2’sini aldı.
2018 Zonguldak milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı Zonguldak oy oranı % 56.8 olurken, AK Parti 3 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 40,3’ünü aldı. CHP Zonguldak’ta 2 milletvekili çıkardı.
2018 Zonguldak’ta hangi parti ne kadar oy aldı?
2018 milletvekili genel seçimi partilerin Zonguldak oy oranlarına bakılacak olunursa,
- AK Parti % 46
- CHP % 30,8
- MHP % 10,9
- İYİ Parti % 7,8
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
Zonguldak’ın ilçeleri hangileri?
Zonguldak iline bağlı 8 ilçe bulunmaktadır.
Zonguldak ilinin ilçeleri,
Zonguldak (il merkezi)
Alaplı
Çaycuma
Devrek
Gökçebey
Karadeniz Ereğli
Kilimli
Kozlu
Zonguldak kaç milletvekili çıkarıyor?
Zonguldak İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 5 milletvekili göndermektedir.