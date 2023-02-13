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DASK ödemesi
Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) poliçe sorgulama ekranında yoğunluk başladı. Türkiye'de tam 10 ili etkileyen deprem felaketinde Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da birçok vatandaşın evi yıkıldı yada zarar gördü. DASK ve zorunlu deprem sigortası kapsamında maddi yardım alacaklar için ödemeler başladı.
DASK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper İlki, Kahramanmaraş'ta deprem sigortası DASK ödemeleri başladı. Yani 24 saat olmadan yıkıldığı belli olan binalarda tamamı ödenecek olan binalarla ilgili ödemeler başlamış durumda, açıklamasında bulundu.
Problem o kadar büyük ki, çok büyük sayıda bina var. Bu binaların incelenmesi, güçlendirme projelerinin yapılması bile çok uzun süreç gerektirir. Günümüzdeki yönetmeliklere göre. Bir önceliklendirme yapmak lazım. Vatandaşlar mühendislik bürolarına başvurarak binalarına inceleme yaptırabilirler. Binaları depreme dayanıklı hale getirelim dersek gerçekten büyük problemle karşı karşıyayız. İstanbul'da 2000'den önce yapılan 500 bin civarında bina var. Bunların 100 bini yüksek riskli yerlerde. Hiç endişe etmesinler DASK bu depremin altından kalkacak güçte. Perşembe günü bölgeye gideceğim. Şu anda öncelik can kurtarmada. Buna rağmen DASK ödemeleri başladı. Ödemeler devam edecek. DASK bunu çok dahat öder onu söyleyeyim. DASK Türkiye genelinde yüzde 60'lar civarında. Gittikçe artan bir oran var. Kısa bir dönem içinde deprem dışındaki afetlerin de DASK kapsamına alınması sözkonusu. Sel ve yangın gibi afetler bu kapsama alınacak.İstanbul depremi olursa ne olacak? DASK riskini yurt dışı sigortalarla sigorta ediyor. İnşallah olmaz ama büyük bir deprem olduğu zaman bu bedelin karşılanması sözkonusu.
DASK, başka bir deyişle Zorunlu Deprem Sigortası, sigortada aracılık hizmet veren firmalar tarafından yapılır. Bir sene olarak düzenlenen DASK sigorta poliçesi ile ilgili detaylara ulaşmak için çeşitli platformlar ve bu alanda faaliyet gösteren sigorta şirketleri tarafından sorgulamak işlemleri yapılmaktadır.
DASK poliçe sorgulama, e-Devlet ve DASK resmi internet sayfasından gerçekleştirilir.
DASK sigortasının yaptırıldığı firmaya başvuru yapılarak DASK’tan faydalanılabilir.
Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ilinize kayıtlı vatandaşlardan, yardımlardan faydalanmak için herhangi bir belge istenilmemektedir.