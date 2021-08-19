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Zorunlu PCR testi nerelerde yapılacak? Ücretsiz PCR testi nerede yaptırılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılama ve PCR testi konusunda detayları paylaştı. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda aşı olmayan kişi ve bazı meslek gruplarından zorunlu PCR testi isteneceği kararı alındı. PCR testi yaptırması zorunlu olacak kişiler PCR testini nerede yaptırabileceğini sorguluyor. Zorunlu PCR testi yaptıracak kişiler için PCR testi ücretsiz olarak yapılabilecek. Peki, Ücretsiz PCR testi nerede yaptırılır? İşte yanıtı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zorunlu PCR testi nerelerde yapılacak? Ücretsiz PCR testi nerede yaptırılır?
pcr

Kabine arından kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa pcr testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarından düzenli pcr testi yaptırmalarını talep edeceğiz.'' ifadelerine yer verdi.

PCR TESTİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Koronavirüsle mücadele ve son dönemdeki doğal afetler ile yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları toplantıda öncelikli başlıkların değerlendirildiği Kabine Toplantısı sonrası milyonların merak ettiği aşı zorunluluğu netlik kazandı. Toplantı sonrası PCR testine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmayan üniversite öğrencileri ve çalışanların düzenli PCR testi yaptırmaları gerekeceğini bildirdi.

Erdoğan: "Eylülde okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." dedi.

ÜCRETSİZ PCR TESTİ NEREDE YAPTIRILIR?

Sağlık Bakanı Koca, "yüz yüze eğitim" kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını bildirdi.

PCR TESTİ SONUCU NE KADAR SÜREDE ÇIKIYOR?

Yetkililere göre PCR test sonuçları yapıldıktan 2 saat sonra erişilebiliniyor.

Sonuçlar e-Devlet'te yer alan e-Nabız uygulamasının raporlar kısmına yapıldığı gün içinde yükleniyor.

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