Trafik sigortası fiyatları 2023 ne kadar?

Tüm araç sahiplerini ilgilendiren ‘Zorunlu Trafik Sigortası’ fiyatları belli oldu. Fiyatlar aylık olarak belirleniyor. Kaza yapma durumuna göre sürücüler 1 ila 7 basamak arasında sınıflandırılıyor. Hiç kaza yapmayanlar yüzde 42 oranında indirim alırken, kazaya sık karışanlar sigortayı yüzde 135 zamlı ödüyor. 81 ilde uygulanacak sigorta bedellerini sizin için araştırdık...

2023 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI BELLİ OLDU

Tüm araç sahiplerinin yaptırmakta zorunlu olduğu trafik sigortası yaptırmamanın cezası 436 lira oldu. Aracın sigortasız olduğu tespit edilirse trafikten men cezası da getiriliyor. Her ilin risk haritasına göre tavan fiyat uygulanıyor.

Maliyetlerin ve araç fiyatlarının da etkisiyle sigorta fiyatları aylık olarak değişebiliyor. Zorunlu trafik sigortası azami prim oranlarında artış yapılırken, hasarsızlık prim indirim oranları ise daha düşük uygulanacak.

REKLAM

İndirim ve artırım oranları 4’üncü basamak için ilan edilen sigorta fiyatına göre belirlenecek.

TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI NE KADAR?

Kazaya karışan araç sahiplerinin ödeyeceği tutar İstanbul’da 10 bin lirayı aştı. En düşük sigorta bedeli ise 2 bin 477 lira oldu.

İstanbul'da 1. basamak primi 10 bin lirayı aşarken primler yüzde 135 arttı. Hasarsızlık indirimi düşerken, 7. basamak için uygulanan yüzde 45’lik indirim yüzde 32 olarak belirlendi.

TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Trafik sigortası hizmeti sağlayan sigorta şirketleri zorunlu trafik sigortası seçenekleri sunmaktadır. Trafik sigortası yaptırabilmek için firmalardan teklif alınabilir.

Sigorta hizmeti sunan şirketlerin web sitelerinden teklif alınabilir veya sigorta şirketlerinin ofislerine gidilerek ücret öğrenilebilir.