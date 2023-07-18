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Dolar ve Euro kurunda yeni rekor geldi

Dolar kuru salı gününe yükselişle başladı. Yurt içi piyasaların odağı perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrilirken; gram altın, dolar/TL ve euro/TL yeni rekor seviyelere ulaştı. Dolar kuru ise yüzde 2'lik artışla 26,89'a yükselerek rekor kırdı. Euro 30.30, gram altın ise 1.683 liradan işlem görüyor. Analistlerden dikkat çeken dolar yorumu geldi. Peki dolar kuru düşer mi çıkar mı? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faiz artarsa dolar yükselir mi, düşer mi?

10:45 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Dolar kuru, Euro fiyatları son durum nedir?

Dolar kuru, Euro fiyatları son durum nedir?

Piyasalar haftanın ikinci gününe hareketli başladı. Sabah saatlerinden itibaren altın, dolar ve Euro tarafında rekor fiyatlamalar görülüyor. Dolar endeksinde sınırlı bir geri çekilme görülürken, Dolar/TL kurunda yükseliş haftanın ikinci işlem gününde de devam etti.

Dolar ve Euro’da son durum nedir?

Dolar/TL kuru yüzde 1 yükselişle 26,70 seviyesini aşarak yeni rekor seviyesini gördü. Euro/TL de 30 ile tarihi seviyesini test etti. Euro/TL, son bir ayda yüzde 17,2, 2023'te ise yüzde 51,4 yükseldi.

Merkez Bankası falz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Bankanın faiz kararıyla birlikte vereceği mesajlar da yakından takip edilecek.

FED faizi artıracak mı?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu ay politika faizini 25 baz puan artırarak "şahin" adımlarına son verebileceği öngörüleri güçlenirken, Banka'nın yıl sonunda faiz indirimine gidebileceği ihtimali fiyatlamalarda yer almaya devam ediyor.

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