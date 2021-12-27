1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak Cumartesi metrobüs, metro, marmaray ücretsiz mi olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) İstanbul’da toplu ulaşım araçları resmi tatillerde ücretsiz oluyor. 1 Ocak Cumartesi günü de toplu ulaşım araçları olan otobüs, metro, metrobüs, tramvayın ücretsiz olup olmadığı merak kazandı.

1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Geçtiğimiz yıl 1 Ocak'ta İETT toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet sağlamıştı. 2022 yılbaşında da İETT seferlerinin ücretsiz yapılacağı tahmin ediliyor.

2021 İBB YILBAŞI ULAŞIM KARARI

Geçtiğimiz yıl İBB Meclisi Kararı'na göre" 01.01.2021 tarihinde İstanbulkart'ınızla ücretsiz ulaşım sağlayabilirsiniz. Havalimanı hatları ve Adalar elektrikli hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir." kararı alınmıştı.

Kurumun resmi açıklaması şöyle olmuştu:

"31 Aralık 2019'u 1 Ocak 2020'ye bağlayan Yılbaşı Gecesi, 24 saat hizmet veren 6 metro hattı dışında kalan M3, T1, T4 ve F1 hatlarımızda seferlerimiz saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır. "İBB Meclisinin almış olduğu karar ile tüm hatlarımızda 1 Ocak 2020 günü ücretsiz seyahat edilebilecek."

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1 OCAK 2022 HANGİ ARAÇLARLA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kararına göre 2020 yılbaşında (1 Ocak Çarşamba) toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Uygulama Otobüs AŞ (Erguvan Otobüsler), İETT, Özel Halk Otobüsleri, Tramvay, Nostaljik Tramvay, Şehir Hatları Vapurları, Teleferik, Toplu Ulaşıma Entegre Özel Deniz Motorlarında geçerli olmuştu. Bu yıl da yine aynı araçlarda ulaşımın ücretsiz olması bekleniyor.

2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı Tatili

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Ramazan Bayramı 3 gün

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Kurban Bayramı 4.5 tatil

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1.5 gün tatil