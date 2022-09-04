Özgün 1 sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okullarda ders zilleri çalıyor İşte 2022-2023 MEB takvimi
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1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okullarda ders zilleri çalıyor: İşte 2022-2023 MEB takvimi

1. sınıflar ne zaman okula başlıyor? Anaokulu ne zaman açılacak? soruları bu yıl ilk defa çocuklarını okula gönderecek olan velilerin bir numaralı gündeminde yer alıyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih için geri sayım sürerken uyum haftası kapsamında ilkokul 1. Sınıflar ve anaokulu öğrencileri normal tarihten daha önce okula başlayacak. MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılını 12 Eylül’de başlayacağını duyurdu. Buna göre; ilkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlıyor, anaokulu ve 1. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte 2022-2023 MEB takvimine dair tüm detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
1. sınıflar ne zaman okula başlıyor? Anaokulu için okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası bu hafta mı?
1. sınıflar ve anaokulları ne zaman okula başlayacak 2022?

Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihe kısa bir süre kala milyonlarca veli "İlkokul 1. Sınıflar ne zaman okula başlıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. 2022-2023 MEB takvimi: 1. Sınıflar ne zaman okula başlıyor? Anaokulu ve İlkokul 1. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

2022 ANAOKULU VE İLKOKUL 1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anaokullarında ve İlkokul 1. sınıflar için ilk dönem 12 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

2022 ANAOKULU VE İLKOKUL 1. SINIF UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bu yıl okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrenciler için uygulanmak üzere yeni bir rehberlik çalışması ve uyum eğitimleri programı hazırladı. 5 Eylül'de okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıflara başlayacak öğrenciler için uygulanacak program 9 Eylül'de sona erecek.

MEB 2022-2023 takvimi

Okullarda yeni dönem eğitimi 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. 16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.

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