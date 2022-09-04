1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okullarda ders zilleri çalıyor: İşte 2022-2023 MEB takvimi

1. sınıflar ve anaokulları ne zaman okula başlayacak 2022?

Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihe kısa bir süre kala milyonlarca veli "İlkokul 1. Sınıflar ne zaman okula başlıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. 2022-2023 MEB takvimi: 1. Sınıflar ne zaman okula başlıyor? Anaokulu ve İlkokul 1. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

2022 ANAOKULU VE İLKOKUL 1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anaokullarında ve İlkokul 1. sınıflar için ilk dönem 12 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

2022 ANAOKULU VE İLKOKUL 1. SINIF UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bu yıl okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrenciler için uygulanmak üzere yeni bir rehberlik çalışması ve uyum eğitimleri programı hazırladı. 5 Eylül'de okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıflara başlayacak öğrenciler için uygulanacak program 9 Eylül'de sona erecek.

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MEB 2022-2023 takvimi

Okullarda yeni dönem eğitimi 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. 16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.