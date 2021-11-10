Özgün 10 Kasımda bankalar çalışacak mı? Yarın 10 Kasım Çarşamba günü kargolar açık mı?
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10 Kasım'da bankalar çalışacak mı? Yarın 10 Kasım Çarşamba günü kargolar açık mı?

10 Kasım'da banka ve kargoların açık olup olmayacağı şimdiden merak ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk, 83. ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım Çarşamba günü resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bilindiği gibi resmi tatillerde bankalar ve kargo şirketlerinin çalışma saatleri değişiyor. Peki, 10 Kasım Çarşamba günü bankarlar açık olacak mı? 10 Kasım (Yarın) kargolar açık mı? İşte yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
10 Kasımda bankalar çalışacak mı? Yarın 10 Kasım Çarşamba günü kargolar açık mı?
kargolar açık mı

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılı olan 10 Kasım Çarşamba günü okullar, bankalar açık olacak ve normal mesai saatlerinde değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.

10 KASIM'DA BANKALAR VE KARGOLAR AÇIK MI?

10 Kasım Çarşamba günü, resmi tatil değil. Okullar, bankalar ve devlet kurumları açık olacak ve normal mesai saatine göre çalışacak.

DİYANET'TEN "10 KASIM" MESAJI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılı nedeniyle bir mesaj paylaştı.

Paylaşılan anma mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yılında saygıyla anıyor; geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla ve rahmetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle sürdürüldü:

"Kahraman ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği vatanımızı ve medeniyet değerlerimizi her daim güçlendirerek geleceğe taşımak, şanlı tarihimize ve aziz milletimize vefa borcumuzdur. Hürriyetine meftun bir milletin mensupları olarak bugün bizlere düşen, bu mukaddes vatanı ilim, irfan ve hikmetle yüceltmek; devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için var gücümüzle çalışmaktır"

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