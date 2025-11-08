Yeni Şafak
10 Kasım'da bankalar çalışacak mı? 10 Kasım Pazartesi günü kargolar ve bankalar açık mı?

09:308/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
10 Kasım
10 Kasım

10 Kasım'da banka ve kargoların açık olup olmayacağı şimdiden merak ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk, 87. ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım Pazartesi günü resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bilindiği gibi resmi tatillerde bankalar ve kargo şirketlerinin çalışma saatleri değişiyor. Peki, 10 Kasım Pazartesi günü bankarlar açık olacak mı? 10 Kasım kargolar açık mı? İşte yanıtı...

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'üncü yılı olan 10 Kasım Pazartesi günü okullar, bankalar açık olacak ve normal mesai saatlerinde değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.

10 KASIM'DA BANKALAR VE KARGOLAR AÇIK MI?

10 Kasım Pazartesi günü, resmi tatil değil. Okullar, bankalar ve devlet kurumları açık olacak ve normal mesai saatine göre çalışacak.

Banka Çalışma Saatleri 2025

Türkiye’de bankalar genel olarak 09.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet verir.

• Açılış saati: Çoğu banka sabah 09.00’da şubelerini açar.

• Kapanış saati: Akşam 17.00’da kapanış yapılır.

• Aradaki süre: Öğle araları hariç yaklaşık 8 saatlik bir çalışma süresi vardır.

Büyük şehirlerdeki yoğunluğa bağlı olarak şubelerde işlem süreleri uzayabilir. Bu nedenle kritik işlemler için erken saatlerde bankaya gitmek avantaj sağlar.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT kargo haftaiçi çalışma saatleri;

PTT Kargo dağıtım saatleri de öğlen arası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şubelerde ise 08:30 ile 16:30 arasındadır. ... Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.



