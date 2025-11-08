10 Kasım'da bankalar çalışacak mı? 10 Kasım Pazartesi günü kargolar ve bankalar açık mı?

10 Kasım'da banka ve kargoların açık olup olmayacağı şimdiden merak ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk, 87. ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım Pazartesi günü resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bilindiği gibi resmi tatillerde bankalar ve kargo şirketlerinin çalışma saatleri değişiyor. Peki, 10 Kasım Pazartesi günü bankarlar açık olacak mı? 10 Kasım kargolar açık mı? İşte yanıtı...
10 KASIM'DA BANKALAR VE KARGOLAR AÇIK MI?
10 Kasım Pazartesi günü, resmi tatil değil. Okullar, bankalar ve devlet kurumları açık olacak ve normal mesai saatine göre çalışacak.
Banka Çalışma Saatleri 2025
Türkiye’de bankalar genel olarak 09.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet verir.
• Açılış saati: Çoğu banka sabah 09.00’da şubelerini açar.
• Kapanış saati: Akşam 17.00’da kapanış yapılır.
• Aradaki süre: Öğle araları hariç yaklaşık 8 saatlik bir çalışma süresi vardır.
Büyük şehirlerdeki yoğunluğa bağlı olarak şubelerde işlem süreleri uzayabilir. Bu nedenle kritik işlemler için erken saatlerde bankaya gitmek avantaj sağlar.
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT kargo haftaiçi çalışma saatleri;