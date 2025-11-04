10 Kasım 2025 hangi gün, resmi tatil mi? 10 Kasım Pazartesi okullar kapalı mı, üniversitelerde ders var mı?

10 Kasım 2025 Pazartesi günü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 87. yılı olacak. Her yıl olduğu gibi bu anlamlı günde tüm yurtta sirenler çalacak, bayraklar yarıya indirilecek ve saygı duruşuyla Atatürk anılacak. Ancak vatandaşların aklındaki en sık sorulardan biri yine aynı: 10 Kasım resmi tatil mi, okullar açık mı, üniversitelerde ders var mı?





10 Kasım 2025 hangi güne denk geliyor?

Bu yıl 10 Kasım, Pazartesi gününe denk geliyor. Atatürk’ü Anma Günü, her yıl 10 Kasım sabahı saat 09.05’te ülke genelinde sirenler eşliğinde yapılan iki dakikalık saygı duruşu ile başlıyor. Ardından devlet dairelerinde, okullarda ve meydanlarda anma törenleri düzenleniyor.





10 Kasım resmi tatil mi, çift mesai uygulanır mı?

Resmî tatil takvimine göre 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, resmi tatil statüsünde değildir. Bu nedenle kamu kurumları, özel sektör çalışanları ve belediyeler normal mesai düzenine devam eder. Ayrıca 10 Kasım günü çalışanlara çift mesai ücreti ödenmez. Günün önemi gereği, birçok kurumda anma etkinlikleri yapılır ancak bu etkinlikler iş gününe dahildir.





10 Kasım 2025’te okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim takvimine göre birinci ara tatil dönemi 10 Kasım haftasında başlayacak. Bu nedenle okullar 10 Kasım 2025 Pazartesi günü kapalı olacak. Ancak bu tatil, Atatürk’ü Anma Günü sebebiyle değil, ara tatil takvimi nedeniyle uygulanacak. Öğrenciler 1 hafta sürecek tatilin ardından ders başı yapacak.





Üniversitelerde 10 Kasım tatili var mı?

Üniversitelerde ara tatil uygulaması bulunmadığından, 10 Kasım 2025’te üniversiteler açık olacak. Dersler normal şekilde devam ederken, kampüslerde Atatürk’ü anma törenleri düzenlenmesi bekleniyor.





09.05’te tüm Türkiye’de saygı duruşu