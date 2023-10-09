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Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi: Aralıksız 4 gün sağanak yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan üst üste uyarıların ardından veliler ile öğrencilerin dikkatleri yağış nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı konusuna okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. 12 Ekim Perşembe gününe ilişkin uyarı yapılsa da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin MEB’den bir açıklama gelmedi. İşte haberin detayları.

13:09 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Meteoroloji hava durumu

Meteoroloji hava durumu

Meteoroolji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporlarında şiddetli yağışlar görünüyor. pek çok ilde sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan peş peşe uyarılardan sonra öğrencilerde tatil beklentisi oluştu. Geçtiğimiz hafta
’da yaşanan büyük sel felaketi sonrası okullar tatil edilmişti. Haliyle veli ve öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Fırtına ve sağanak geliyor

Meteoroloji'den Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı geldi. Tahminlere göre, yarın Erzurum, Ağrı, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın yarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtınanın, rüzgar hızının ani artışını ifade eden "hamleli" esmesi öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

12 Ekim’de okullar tatil mi?

MEB’in yağışlardan dolayı tüm Türkiye’de okulları tatil etmesi söz konusu değil. Tatillere yerel valilikler ve kaymakamlıklar o bölgenin şartlarına göre karar veriyor. Bu kapsamda 9-10-11-12 Ekim tarihlerinde henüz okulların tatil olup olmayacağı bilinmiyor. Okullara ara verilmesi gerekirse tüm dikkatler illerin valilik ve ilçelerin kaymakamlıklarında olacak.


#hava durumu
#meteoroloji
#okul tatil
#meb
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