Meteoroolji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporlarında şiddetli yağışlar görünüyor. pek çok ilde sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan peş peşe uyarılardan sonra öğrencilerde tatil beklentisi oluştu. Geçtiğimiz hafta

Meteoroolji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporlarında şiddetli yağışlar görünüyor. pek çok ilde sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan peş peşe uyarılardan sonra öğrencilerde tatil beklentisi oluştu. Geçtiğimiz hafta

Meteoroloji'den Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı geldi. Tahminlere göre, yarın Erzurum, Ağrı, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın yarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtınanın, rüzgar hızının ani artışını ifade eden "hamleli" esmesi öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

MEB’in yağışlardan dolayı tüm Türkiye’de okulları tatil etmesi söz konusu değil. Tatillere yerel valilikler ve kaymakamlıklar o bölgenin şartlarına göre karar veriyor. Bu kapsamda 9-10-11-12 Ekim tarihlerinde henüz okulların tatil olup olmayacağı bilinmiyor. Okullara ara verilmesi gerekirse tüm dikkatler illerin valilik ve ilçelerin kaymakamlıklarında olacak.