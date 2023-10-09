Meteoroloji hava durumu
Fırtına ve sağanak geliyor
Meteoroloji'den Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı geldi. Tahminlere göre, yarın Erzurum, Ağrı, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın yarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtınanın, rüzgar hızının ani artışını ifade eden "hamleli" esmesi öngörülüyor.
Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
12 Ekim’de okullar tatil mi?
MEB’in yağışlardan dolayı tüm Türkiye’de okulları tatil etmesi söz konusu değil. Tatillere yerel valilikler ve kaymakamlıklar o bölgenin şartlarına göre karar veriyor. Bu kapsamda 9-10-11-12 Ekim tarihlerinde henüz okulların tatil olup olmayacağı bilinmiyor. Okullara ara verilmesi gerekirse tüm dikkatler illerin valilik ve ilçelerin kaymakamlıklarında olacak.