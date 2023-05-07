Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katılığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Özer 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunurken, "1.turda bu iş bitecek. Hiçbir sıkıntı olmadan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıyla neticelenecek. Sahada bunu görüyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Özer 15 Mayıs Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceğini belirtirken, öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını açıkladı. 2018 ve 2019 seçimlerinde, seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla tüm eğitim kurumları tatil edilmişti.