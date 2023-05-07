|
Özgün

Bakan Mahmut Özer duyurdu: 15 Mayıs'ta okullar tatil edildi

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi oy verme işlemleri için sınıflarda sandıklar kurulacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara verileceğini duyurdu. İşte detaylar.

11:39 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
15 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı?

15 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katılığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Özer 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunurken, "1.turda bu iş bitecek. Hiçbir sıkıntı olmadan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıyla neticelenecek. Sahada bunu görüyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Özer 15 Mayıs Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceğini belirtirken, öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını açıkladı. 2018 ve 2019 seçimlerinde, seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla tüm eğitim kurumları tatil edilmişti.

Türkiye geneli oy verme saat kaçta başlayacak?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2023 Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

MEB’in 2022-2023 yılı için açıkladığı akademik takvime göre okullar 16 Haziran’da kapanıyor. Öğrenciler için 2023 yaz tatili 16 Haziran’da başlayıp 11 Eylül’de son bulacak.

#meb
#okul
#tatil
#mahmut özer
#15 mayıs pazartesi
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.