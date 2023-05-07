15 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katılığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Özer 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunurken, "1.turda bu iş bitecek. Hiçbir sıkıntı olmadan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıyla neticelenecek. Sahada bunu görüyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Özer 15 Mayıs Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceğini belirtirken, öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını açıkladı. 2018 ve 2019 seçimlerinde, seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla tüm eğitim kurumları tatil edilmişti.
Türkiye geneli oy verme saat kaçta başlayacak?
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
2023 Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
MEB’in 2022-2023 yılı için açıkladığı akademik takvime göre okullar 16 Haziran’da kapanıyor. Öğrenciler için 2023 yaz tatili 16 Haziran’da başlayıp 11 Eylül’de son bulacak.