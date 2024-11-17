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Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

15:1517/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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15 tatil ne zaman 2025?
15 tatil ne zaman 2025?

Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün süren ara tatil sona eriyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki tüm öğrenciler yarın itibariyle ders başı yapacak. Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak sorusu da 2025 yılı için önemli bir merak konusu. 18 Kasım Pazartesi okul var mı, kasım ara tatili ne zaman bitiyor? İşte, 2024-2025 MEB takvimi Sömestr ve ikinci ara tatili tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim yılı takvimine göre, tatil dönemi bugün itibarıyla sona ererken, öğrenciler eğitim öğretim yılına kaldıkları yerden devam edecek. Peki yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Sömestr tatili kaç gün? İşte MEB 15 tatili ile ikinci ara tatil takvimi.

YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

15 TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapıldı. İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 20 Haziran 2025 tarihinde kapanacak ve yaz tatili başlayacak.



#15 tatili
#Sömestr tatili
#MEB

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