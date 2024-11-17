Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim yılı takvimine göre, tatil dönemi bugün itibarıyla sona ererken, öğrenciler eğitim öğretim yılına kaldıkları yerden devam edecek. Peki yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Sömestr tatili kaç gün? İşte MEB 15 tatili ile ikinci ara tatil takvimi.