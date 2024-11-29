Yarıyıl tatiline sayılı günler kaldı. MEB'in 2024-2025 çalışma takvimine göre 15 tatil olarak bilinen sömestr tatili yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim yılı takvimine göre, birinci ara tatil dönemi sona ererken, öğrenciler eğitim öğretim yılına kaldıkları yerden devam edecek. Peki yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Sömestr tatili ne zaman? İşte MEB 15 tatili ile ikinci ara tatil takvimi.
Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapıldı. İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
Okullar 20 Haziran 2025 tarihinde kapanacak ve yaz tatili başlayacak.