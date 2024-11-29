Yarıyıl tatiline sayılı günler kaldı. MEB'in 2024-2025 çalışma takvimine göre 15 tatil olarak bilinen sömestr tatili yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim yılı takvimine göre, birinci ara tatil dönemi sona ererken, öğrenciler eğitim öğretim yılına kaldıkları yerden devam edecek. Peki yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Sömestr tatili ne zaman? İşte MEB 15 tatili ile ikinci ara tatil takvimi.