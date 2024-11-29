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Yarıyıl tatili için geri sayım başladı: 15 tatil ne zaman başlıyor?

Yarıyıl tatili için geri sayım başladı: 15 tatil ne zaman başlıyor?

14:2329/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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15 tatil ne zaman 2025?
15 tatil ne zaman 2025?

Yarıyıl tatili için milyonlarca öğrenci geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çalışma takvimi aracılığıyla duyurulan okullardaki tatil tarihleri, ikinci dönem için özel olarak açıklandı. Peki, sömestr tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün kaldı?

Yarıyıl tatiline sayılı günler kaldı. MEB'in 2024-2025 çalışma takvimine göre 15 tatil olarak bilinen sömestr tatili yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim yılı takvimine göre, birinci ara tatil dönemi sona ererken, öğrenciler eğitim öğretim yılına kaldıkları yerden devam edecek. Peki yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Sömestr tatili ne zaman? İşte MEB 15 tatili ile ikinci ara tatil takvimi.

YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

15 TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapıldı. İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 20 Haziran 2025 tarihinde kapanacak ve yaz tatili başlayacak.


#15 tatili
#Sömestr tatili
#MEB

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