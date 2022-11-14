Özgün 15 tatil ne zaman? Sömestr tatili tarihi 2022-2023
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15 tatil ne zaman? Sömestr tatili tarihi 2022-2023

15 tatil ne zaman? soruları merak ediliyor. MEB takvimi ile okullarda ilk ara tatil başladı. 14 Kasım'da başlayan Kasım ara tatilinin ardından 15 tatil olarak da isimlendirilen sömestr tatilinin ne zaman olacağı merak kazandı. Öğrenciler "15 tatil ne zaman başlayacak, ayın kaçında bitecek, yarıyıl tatili kaç gün sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 15 tatil ne zaman? 15 tatil hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
15 tatil ne zaman, sömestr tatili hangi tarihte başalaycak?
15 tatil

Okullar 2022-2023 yılı sömestr tatili ve ara tatil tarihleri öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan eğitim öğretim takvimiyle birlikte sömestr tatilinin bu yıl ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki, sömestr tatili (15 tatil) ne zaman? İşte 2022-2023 sömestr ve ara tatil tarihleri.

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

ARA TATİL TARİHLERİ

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

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