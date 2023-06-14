İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 17 Haziran'da 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yaz tatilini yapmak üzere karne alacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesine sayılı saatler kala karnelerin ne zaman dağıtılacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor.

KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

Karne günü ders işlenmesi eğitim-öğretim programına göre tam gün gözüküyor. Ancak öğretmen ve okul idaresinin inisiyatifine bağlı olarak karne günü ders işlenmeyebilir. Öğrenciler buraya tıklayarak, giriş yapıp karnelerini e-karne olarak görüntüleyip, notlarını ayrıntılı olarak görüntüleyebilirler.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Karnelerin basıldığı tarihe göre öğrenciler, öğretmenlerin kanaat notları noktasında yapacağı değerlendirmeleri sorgulayabilecekler. Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.

YAZ TATİLİ KAÇ AY SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat günü gerçekleşen depremin ardından okullarda tatilin uzatılması kararını almıştı. Normal şartlarda 6 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem başlayacaktı.

Ancak deprem sonrası ikinci dönem 20 Şubat Pazartesi günü depremin etkilemediği 71 ilde başladı. Eski Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamasında dönemin uzatılmayacağını ifade etmişti.

Yazın depremin etkilediği depremzede öğrenciler için Bakanlık tarafından telafi eğitimleri uygulanacak. Ancak telafi eğitimlerine katılmak zorunlu olmayacak. Deprem bölgesindeki 10 ilde 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı uygulanacak. Yaz tatilinin kısaltılmasına ilişkin bir karar bulunmuyor. Yaz tatili bir sonraki dönemin başlangıcına kadar sürecek.







