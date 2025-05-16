19 Mayıs 2025 Borsa kapalı mı? Borsa İstanbul 19 Mayıs'ta işlem yapacak mı?

Borsa İstanbul, internet adresinden işlem yapmadığı resmi tatil günlerinin takvimini paylaştı. Takvimde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yer alıyor mu? Önümüzdeki hafta pazartesi günü 19 Mayıs 2025 Pazartesi borsa açık mı, kapalı mı? Borsa İstanbul 19 Mayıs'ta resmi tatil mi?