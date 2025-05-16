19 Mayıs 2025 Borsa kapalı mı? Borsa İstanbul 19 Mayıs'ta işlem yapacak mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na sayılı günler kaldı. 19 Mayıs'ın bu yıl pazartesi gününe denk gelmesi ve resmi tatil olmasından dolayıbazı kurumların açık olup olmadığı merak konusu olsu. Borsa İstanbul'da işlem yapacak olanlar, resmi tatil günlerinde borsanın açık mı, kapalı mı olacağını araştırıyor. Peki 19 Mayıs'ta Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı olacak? 19 mayıs 2025 Pazartesi günü Borsa İstanbul resmi tatil mi?
Borsa İstanbul, internet adresinden işlem yapmadığı resmi tatil günlerinin takvimini paylaştı. Takvimde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yer alıyor mu? Önümüzdeki hafta pazartesi günü 19 Mayıs 2025 Pazartesi borsa açık mı, kapalı mı? Borsa İstanbul 19 Mayıs'ta resmi tatil mi?
19 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?
19 Mayıs 2025 Pazartesi günü Borsa İstanbul kapalı oluyor.
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?
1 günlük resmi tatil sonrasında 20 mayıs 2025 Salı günü Borsa İstanbul'da işlem yapılabilecek.
BORSA İSTANBUL'UN KAPALI OLDUĞU GÜNLER HANGİLERİ?
- 1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni Yıl Tatili Kapalı
- 29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi Kapalı
- 30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı Ramazan Bayramı Kapalı
- 23 Nisan 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı
- 1 Mayıs 2025, Perşembe Emek ve Dayanışma Günü Kapalı
- 19 Mayıs 2025, Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı
- 5 Haziran 2025, Perşembe Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
- 6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi Kurban Bayramı Kapalı
- 15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı
- 30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı Kapalı
- 28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
- 29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı