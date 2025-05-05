19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na sayılı günler kala tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da okullar ve kamu kurumları açık olmayacak. Vatandaşlar ise "19 Mayıs hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil?" sorularına cevap arıyor.

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor. 19 Mayıs bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu ile birlikte üç gün tatil olacak.

19 MAYIS 2025 PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Pazartesi günü ilkokul, ortaokul, liseler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve kreşler de kapalı olacak. Bunun yanı sıra üniversiteler de tatil olacak.

19 MAYIS'TA ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Özel sektörde şirket kararına göre tatil olabiliyor.

19 MAYIS NEDEN KUTLANIR?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.

Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilir.











