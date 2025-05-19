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19 MAYIS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu?

19 MAYIS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu?

09:2219/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle sık sık depremlerle karşılaşıyor. Günlük yaşanan sarsıntılar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. 19 Mayıs 2025 tarihine ait verilerde Ege Denizi'nde meydana gelen depremler dikkat çekti.

AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden kişiler deprem mi oldu? sorusunu merak ediyor.

SON DEPREMLER 19 MAYIS 2025

AFAD ölçümlerine göre saat 03.43'te Çanakkale Gökçeada'da 3.5 büyüklüğünde;

Saat 03.23'te Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncellediği son depremler listesiyle “Az önce deprem mi oldu?” sorusu yanıt buluyor. Türkiye genelinde meydana gelen 2.5 ve üzeri büyüklükteki depremler anlık olarak paylaşılmakta olup, sarsıntının büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve koordinat bilgileri vatandaşlara sunuluyor.

Gelişmeleri takip etmek ve son dakika deprem bilgilerine ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.






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