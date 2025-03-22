2. ARA TATİL BAŞLANGIÇ TARİHİ: MEB Ara tatil ne zaman? Ara tatil bayram tatili ile birleşecek mi?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili için öğrenciler geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2. ara tatil 8 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Ramazan Bayramı’nın 10-12 Nisan tarihleri arasında olması nedeniyle ara tatil ve bayram tatili birleşmiş olacak. Öğrenciler, 15 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.