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2. ARA TATİL BAŞLANGIÇ TARİHİ: MEB Ara tatil ne zaman? Ara tatil bayram tatili ile birleşecek mi?

2. ARA TATİL BAŞLANGIÇ TARİHİ: MEB Ara tatil ne zaman? Ara tatil bayram tatili ile birleşecek mi?

10:5622/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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2. Ara tatil başlangıç tarihi
2. Ara tatil başlangıç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci ara tatil tarihi belli oldu. Öğrenciler, nisan ara tatilinin Ramazan Bayramı ile aynı tarihlere denk gelip gelmediğini merak ediyor. MEB takvimine göre ara tatil 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Ramazan Bayramı’nın 10 Nisan’da başlamasıyla birlikte, tatil süreci bayramla birleşmiş olacak. Öğrenciler, ara tatil sonrası 15 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili için öğrenciler geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2. ara tatil 8 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Ramazan Bayramı’nın 10-12 Nisan tarihleri arasında olması nedeniyle ara tatil ve bayram tatili birleşmiş olacak. Öğrenciler, 15 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Nisan ara tatili 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonları ile birlikte toplamda 9 gün tatil olacak.

2025 Ramazan Bayramı 30 - 31 Mart - 1 Nisan tarihlerine denk geldiği için bayram da ara tatil tarihleri içerisinde kutlanacak.

YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?

2024-2025 Eğitim öğretim yılı 20 Haziran'da karnelerin alınması ile sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

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