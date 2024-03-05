|
Özgün

2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emeklinin maaş zammı için kritik veri geldi

"2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler 2 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve emeklilerin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Binlerce çalışan memur ise şubat enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, ocak ve şubat aylarını kapsayan 2 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli ve memur emekli zammı enflasyon farkıyla kaç para oldu? İşte olası hesaplamalar...

14:02 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
2 aylık enflasyon farkı ile maaş hesaplamaları
2 aylık enflasyon farkı ile maaş hesaplamaları

"2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli ve memur emekli zammı enflasyon farkıyla kaç para oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının ikinci enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte şimdiden temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli ve memur emekli zammı enflasyon farkıyla kaç para oldu? İşte olası hesaplamalar...

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, şubat ayında enflasyon aylık yüzde 4,53 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için de yüzde 4,53 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece şubat ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 11,53 olarak belirlendi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında yılın 2. zammını alacak.

Şubat sonu itibarıyla bu rakam yüzde 11'i aşmış durumda. Net rakam mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak. Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

#enflasyon farkı
#Enflasyon
#Memur
#Emekli
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hatim nedir? Hatim duası nasıl yapılır?