"2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli ve memur emekli zammı enflasyon farkıyla kaç para oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının ikinci enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte şimdiden temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli ve memur emekli zammı enflasyon farkıyla kaç para oldu? İşte olası hesaplamalar...

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, şubat ayında enflasyon aylık yüzde 4,53 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için de yüzde 4,53 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece şubat ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 11,53 olarak belirlendi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında yılın 2. zammını alacak.