Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu 20 bin öğretmenin heyecanını taşıdığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken müjdeli haber geldi. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Eylül ayında yapılacak 20 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar 13 Ağustos tarihinde sona erdi. Mülakatların tamamlanmasının ardından gözler öğretmenlik mülakat sonuçlarına çevrilmişti. Millî Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte E-devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama ekranı!

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