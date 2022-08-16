Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20 bin öğretmen atamalarında mülakat süreci tamamlanmıştı. Sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınavlar 1-13 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Adaylar mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı.
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. Adaylar, mülakat sonuçlarına e- Devlet sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Mülakat sonuçları erişime açılmasıyla, sınav sonucunda 60 puan ve üzerinde alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenlik ataması için tercih yapma hakkını elde edecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sözlü sınav sonuçlarına e- Devlet sistemi üzerinden ulaşılabilir. İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı
E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI
ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapabilecek, sonuçlar 1 Eylül'de duyurulacak.
SONUÇLARA İTİRAZ NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ‘17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.’ dedi.