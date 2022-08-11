Özgün 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım Sonuçlar nereden, ne zaman açıklanacak?
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20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım! Sonuçlar nereden, ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları adayların odaklandığı konuların başında geliyor. Eylül ayında yapılacak 20 bin öğretmen ataması için 1 Ağustos tarihinde başlayan mülakat sınavları 13 Ağustos tarihinde son bulacak. Peki, 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması

1 Ağustos tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavları 13 Ağustos tarihinde son bulacak. Söz konusu sınavların ardından MEB sözleşmeli öğretmen mülakat sınavı sonuçlarını e-Devlet üzerinden ilan edecek. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINVALARI NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapmak isteyenlerin sözlü sınavları 1 ile 13 Ağustos günleri arasında yapılacak.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atama takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre sözleşmeli öğretmenlerin mülakat sonuçları 16 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUCU İTİRAZI NE ZAMAN?

1-13 Ağustos tarihlerinde yapılan sözlü sınavların sonuçları 16 Ağustos'ta ilan edilecek adaylar 17-18 Ağustos tarihlerinde sınav sonuçlarına itiraz edebilecekler.

2022 MEB ATAMA TAKVİMİ

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