20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım! Sonuçlar nereden, ne zaman açıklanacak?

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Son çınarlar da tehlikede

Orman Mühendisleri Odası Bilim Kurulu, 112 çınar ağacının İBB tarafından kesilmesiyle ilgili rapor hazırladı. Ağaçların hiçbir bilimsel araştırma yapılmadan kesildiği, yerine dikilen ağaçların da şimdiden kuruduğu ortaya çıktı. Ayrıca, ayakta kalan son çınar ağaçları da kuruma tehlikesiyle karşı karşıya.