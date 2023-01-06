65 yaş ve üzeri olup 2020 hac kurasında ismi çıkanlar ne yapacak? Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların işlemleri 5 Ocak itibarıyla başladı. Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, e-Devlet üzerinden yapılacak ön kayıt başvuruları, 26 Ocak'a kadar devam edecek. Peki 2020 kurasında ismi çıkan, ancak 65 yaş nedeniyle 2022'deki hacca gidemeyen adayların durumu olacak?

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