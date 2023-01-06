Özgün 65 yaş ve üzeri olup 2020 hac kurasında ismi çıkanlar ne yapacak?
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65 yaş ve üzeri olup 2020 hac kurasında ismi çıkanlar ne yapacak?

Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların işlemleri 5 Ocak itibarıyla başladı. Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, e-Devlet üzerinden yapılacak ön kayıt başvuruları, 26 Ocak'a kadar devam edecek. Peki 2020 kurasında ismi çıkan, ancak 65 yaş nedeniyle 2022'deki hacca gidemeyen adayların durumu olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2020 kurasında ismi çıkan, ancak 65 yaş nedeniyle 2022deki hacca gidemeyen adayların durumu olacak?
65 yaş ve üstü hacca gidecek mi?

İlk defa hacca gidecekler e-Devlet üzerinden başvurabilecek, geçmiş yıllarda kayıt yaptıran ve 2020 kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı kazanamayan adayların kayıt yenileme işlemleri ise otomatik güncellenecek.

2020 kurasında ismi çıkan, ancak 65 yaş sınırı nedeniyle 2022'deki hacca gidemeyen adayların durumu olacak?

2020'de kesin kayıt hakkı elde edip 65 yaş sınırı ve Kovid-19 şartları nedeniyle hacca gidemeyenlerin hakları saklı.

Hac ve Umre Kurulunun aldığı karar göre, 2020'de kesin kayıt hakkı elde edip paralarını bloke eden ve geçen yıl 65 yaş üzerinde olduğu için hac farizasını yerine getiremeyen adaylar, bu yıl izin verildiği takdirde hacca doğrudan gidebilecek.

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