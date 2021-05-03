2021 Emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi tarihi hala merakla araştırılıyor. 12,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında ödenmeye başlanmıştı. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılan 1.000 TL bayram ikramiyesine bu yıl enflasyon tutarı oranında zam yapılırken mecliste yapılan görüşmelerin ardından yeni yılda ödenecek bayram ikramiyesi tutarının 1.100 TL olduğu açıklandı. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

"MECLİS'E DEĞİL KARARNAME İLE GÖNDERECEĞİM"

Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı. Peki ikramiyeyi kimler alacak? nasıl ödenecek işte sorulara cevaplar.

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KİMLER İKRAMİYE ALABİLİR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara yani emekli maaşı alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerden vefat etmiş olanların hak sahiplerine verilecek.

İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bunun için emeklilerin herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmuyor. Bugüne kadar yapılan uygulamada olduğu gibi para ilan edilen tarihte hesaplarda olacak.

EMEKLİ MAAŞI OLARAK 2 AYLIK ALANLAR DA ALACAK MI?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece iki maaş alanlara iki ikramiye değil tek dosya üzerinden tek ikramiye ödemesi yapılmış olacak.

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İKRAMİYELERDE KESİNTİ OLACAK MI?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler haczedilemiyor. Aynı şekilde emekli maaşları da emeklilerin izni olmadan haczedilemiyor.

YENİ EMEKLİ OLANLAR İKRAMİYE ALACAK MI?

İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl yapılan değişiklikle bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi. Mayıs ayı sonuna kadar aylık bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE İÇİN BANKAYA GİDİLECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığı emekli maaşlarının ödenmesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;

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- Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,

- TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,

- Maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,

- Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka’nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır. Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.