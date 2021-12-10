2022'de altın düşer mi, yükselir mi?

Piyasalarda son dönemde büyük değişiklikler yaşanan altının seyri yakından takip ediliyor. 2021'in son günlerine doğru altının yeni yılda nasıl seyredeceği merak ediliyor. 2022 yılında gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatları ne olur?

2022'DE ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Ons Altın fiyatları bu hafta içerisinde dar bir bant aralığında hareket ederken; bugün açıklanan ABD Enflasyon verisi, altın fiyatları açısından haftanın en kritik verisiydi.

Altının ons fiyatı, ABD enflasyon verisi öncesi 1774 dolar seviyesinde hareket ederken; beklentiler dahilinde gelen veri sonrası 1789 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altın fiyatları saat 17.18 itibarıyla yüzde 0,42 oranında yükselişle 1782 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed), Faiz artırım takvimini öne çekme ihtimalini kuvvetlendirmesi açısından ABD enflasyon verisi ve ABD istihdam verisi kritik önemde bulunuyor. Piyasalar açısından 14-15 Aralık tarihinden yapılacak olan Fed toplantısından çıkacak mesajlar kritik olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu toplantıya dikkat çekerek, varlık alımı azaltımı (tapering) hızının artırılmasının değerlendirileceğini belirtmişti.

Son 5-6 işlem gününde ons altın bir dengelenme çabası içinde görünse de Fed beklentisi ile ABD tahvil faizlerinin yükseliş yaşaması en önemli riski. Geride kalan 18 aylık dönemi ağırlıkla 1700-1900 dolar bandında dalgalanarak geçiren bu cephede ben bir süre daha bunun devam etmesi ihtimalini daha yüksek buluyor, 2022 ilk yarısı içinde 1625 dolar civarına düşecek olursa bunun risk almak adına ilgi çekici bir seviye olacağını düşünüyorum. 2022 ikinci yarısı altın cephesinde kalıcı değer artışları adına daha elverişli bir parkur olmaya aday görünüyor.

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Gram altın ise tamamen Türk Lirası'nın seyrine bağlı ve bu cepheye senaryo üretmek var olan bilgi seti ile güç.

Emlak ve yatırım danışmanı olan Mert Başaran, altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı tahminlerde bulundu.

Mert Başaran yaptığı açıklamada, "Altın ve gümüş ons bazında çok dipte ve dünyada sıkılanları bezdiriyorlar. Bekleyen ciddi kazanç yapabilir. Ama Türkiye'de durum farklı, dolardan dolayı gram çok arttı. Bu nedenle riskli. Alabilen gram sat ons al yapsın!" ifadelerini kullandı.

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ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 789 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 786,2 liradan tamamladı.

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10 Arallık güncel altın fiyatları şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 792,84 liradan alınıyor, 792,97 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.260,00 liradan alınıyor, 1.284,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.526,00 liradan alınıyor, 2.579,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 5.048,00 liradan alınıyor, 5.123,00 liradan satılıyor.