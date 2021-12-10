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Dolar 2022'de yükselecek mi, düşecek mi? Dolar fiyatlarında tahminler

2021'nin sonuna yaklaşıldıkça döviz kurunun yeni yılda hangi bantta olacağı araştırılıyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,84 seviyelerinde işlem görüyor. Peki, 2022'de doların seyri ne olacak? Dolar yükselecek mi, düşecek mi? 2022 dolar tahminleri haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolar 2022de yükselecek mi, düşecek mi? Dolar fiyatlarında tahminler
dolar 2022

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,30 artışla 13,8390 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,16 yükselişle 15,6240'tan, sterlin/TL yüzde 0,32 değer kazancıyla 18,2960'tan satılıyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,4'lük artışla 96,3'ten kapanmasının ardından bugün 96,2 seviyelerinde yatay hareket ederken, avro/dolar paritesi 1,1291 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin gelişmeler ve küresel ölçekte artamaya devam eden enflasyon endişelerinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

2022'DE DOLAR YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Britanya merkezli yatırım bankası Barclay, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine aralık ve ocak aylarında da devam edeceğini öngördü.

Dünya’nın aktardığına göre banka, Para Piyasası Kurulu’nun 16 Aralık’taki toplantısında 200, ocak ayındaki toplantısındaysa 100 baz puan faiz indirimi bekliyor. Bu öngörü tutarsa politika faizi yüzde 12’ye çekilmiş olacak.

Banka, Türkiye’de enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 30 civarına yükseleceğini tahmin ederken, bunun faiz indirimlerini daha zor hale getirse de MB’nin planını değiştirmeyeceğini vurguladı.

Kur tahminlerini de açıklayan Barclays, dolar/TL için 2021 sonunda 14,50, 2022 ilk çeyrekte 15,50 ve ikinci çeyrekte 16,00 olacağını ve 2022 sonunda da bu seviyede kalacağını öngördü.

Banka, avro/TL için son çeyrekte ve 2022 ilk çeyrekte 16,68, 2022 ikinci çeyrekte 17,98, üçüncü çeyrekte 18,88, son çeyrekte 19,04 seviyelerini bekliyor.

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