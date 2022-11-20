2022 Dünya Kupası A Grubu hangi ülkeler var?

Dünya Kupası maçları 20 Kasım'da oynanacak Katar-Ekvator karşılaşmasıyla başlayacak. Buna göre; Dünya Kupası maçları 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak.

A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek. 13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

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Dünya Kupası A grubu fikstür

2022 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu: Hollanda

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Hollanda Milli Futbol Takımı, 3 kez final oynadığı turnuvada ilk şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

Louis van Gaal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı "Portakallar", Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nu lider tamamlayarak Katar bileti aldı.

Türkiye'nin de bulunduğu grupta oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Hollanda, 23 puanla ilk sırada yer aldı.

Tek mağlubiyetini A Milli Takım karşısında yaşayan "Portakallar", 33 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 8 gol gördü.

Hollanda Milli Takımı'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

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Sonuçlar:

Türkiye-Hollanda: 4-2

Hollanda-Letonya: 2-0

Cebelitarık-Hollanda: 0-7

Norveç-Hollanda: 1-1

Hollanda-Karadağ: 4-0

Hollanda-Türkiye: 6-1

Letonya-Hollanda: 0-1

Hollanda-Cebelitarık: 6-0

Karadağ-Hollanda: 2-2

Hollanda-Norveç: 2-0

Hollanda Puan durumu:

TAKIM O G B M A Y Av P

Hollanda 10 7 2 1 33 8 25 23

Türkiye 10 6 3 1 27 16 11 21

Norveç 10 5 3 2 15 8 7 18

Karadağ 10 3 3 4 14 15 -1 12

Letonya 10 2 3 5 11 14 -3 9

Cebelitarık 10 - - 10 4 43 -39 -

Hollanda'nın öne çıkan oyuncuları

Yıllar boyunca futbol dünyasına kazandırdığı Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Ruud Gullit, Marco van Basten ve Ronald Koeman gibi birçok isimle dikkati çeken Hollanda'nın kadrosunda önemli oyuncular yer alıyor.

"Portakallar"ın savunmasında kaptan Virgil van Dijk ile Matthijs de Ligt öne çıkarken, orta sahada Frenkie de Jong'un sorumluluk alması bekleniyor.

Memphis Depay, Cody Gakpo, Denzel Dumfries ve Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst ise Hollanda'nın hücum hattında katkı sağlamasını beklediği isimler olarak öne çıkıyor.

Depay, elemelerde kaydettiği 12 golle "Portakallar"ın Katar 2022 bileti almasında önemli rol oynadı.

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Hollanda'nın Dünya Kupası geçmişi

Hollanda Milli Takımı, Dünya Kupası'nda 10 kez mücadele etti.

Üç kez final oynama başarısı gösterdiği turnuvada 50 maça çıkan "Portakallar", 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Son olarak Brezilya 2014'te boy gösteren Hollanda, Dünya Kupası tarihi boyunca 86 gol attı, kalesinde 48 gol gördü.

Hollanda'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1934 - İlk tur

1938 - İlk tur

1974 - İkincilik

1978 - İkincilik

1990 - İkinci tur

1994 - Çeyrek final

1998 - Yarı final

2006 - İkinci tur

2010 - İkincilik

2014 - Üçüncülük

Hollanda Dünya Kupası Maç takvimi

Hollanda'nın 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

21 Kasım Pazartesi:

19.00 Senegal-Hollanda (Al Thumama Stadı-Doha)

25 Kasım Cuma:

19.00 Hollanda-Ekvador (Khalifa Uluslararası Stadı-Ar-Rayyan)

29 Kasım Salı:

18.00 Hollanda-Katar (Al Bayt Stadı-Al Khor)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu: Senegal

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Futbol Takımı, 2002'de elde ettiği çeyrek final oynama başarısının üzerine çıkmaya çalışacak.

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Aliou Cisse'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Senegal, Afrika Elemeleri ikinci turunda Togo, Namibya ve Kongo ile H Grubu'nda mücadele etti.

Oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlikle alarak hanesine 16 puan yazdıran Afrika temsilcisi, grubu namağlup lider tamamladı.

Play-off'ta Mısır ile karşılaşan Senegal, ilk maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Rövanşı Senegal'in aynı skorla kazanması üzerine maçta uzatmalara gidildi. Bu bölümde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 3-1 üstünlük kuran Senegal, Katar biletini cebine koymayı başardı.

Senegal'in 16 kez ağları sarstığı ve 5 gol yediği eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

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Sonuçlar:

Senegal-Togo: 2-0

Kongo-Senegal: 1-3

Senegal-Namibya: 4-1

Namibya-Senegal: 1-3

Togo-Senegal: 1-1

Senegal-Kongo: 2-0

Mısır- Senegal: 1-0

Senegal-Mısır: 1-0 (3-1 Penaltılarda)

Puan durumu:

Takım O G B M A Y Av P

Senegal 6 5 1 - 15 4 11 16

Togo 6 2 2 2 5 6 -1 8

Namibya 6 1 2 3 5 10 -5 5

Kongo 6 - 3 3 5 10 -5 3

Senegal'in öne çıkan oyuncuları

Bu yıl Afrika Kupası'nı kazanarak önemli bir başarıya imza atan Senegal, Sadio Mane'nin liderliğinde 2022 Katar'da başarılı olmayı hedefliyor.

Almanya ekibi Bayern Münih'te forma giyen Mane, Afrika ekibinin turnuvadaki en önemli kozu olacak.

Mane'nin yanı sıra kalede Eduard Mendy, savunmada Kalidou Koulibaly, orta sahada Pape Gueye ve hücumda Ismaila Sarr, kadrodaki etkili isimler olarak dikkati çekiyor.

Senegal'in 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmasında en önemli katkıyı, elemelerde 4 gol atan Alanyasporlu futbolcu Famara Diedhiou sağladı.

Senegal Dünya Kupası geçmişi

Senegal Milli Takımı, Dünya Kupası'na 2002 ve 2018'de olmak üzere 2 kez katıldı.

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Afrika temsilcisi, Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza attı. Papa Diop, Aliou Cisse ve El Hadji Diouf gibi isimleri kadrosunda bulunduran Senegal, çeyrek finalde Türkiye'ye İlhan Mansız'ın attığı "Altın Gol"le mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Dünya kupasında toplam 8 müsabakaya çıkan Senegal, üçer galibiyet ve beraberlikle 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 11 gol atan Senegal, kalesinde ise 10 gol gördü.

Senegal'in Dünya Kupası geçmişi şöyle:

2002 - Çeyrek final

2018 - Grup aşaması

Senegal Dünya Kupası Maç takvimi

Senegal'in 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

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21 Kasım Pazartesi:

19.00 Senegal-Hollanda (Al Thumama Stadı-Doha)

25 Kasım Cuma:

16.00 Katar-Senegal (Al Thumama Stadı-Doha)

29 Kasım Salı:

18.00 Ekvador-Senegal (Khalifa Uluslararası Stadı-Al-Rayyan)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu: Katar

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar Milli Futbol Takımı, turnuvada ilk kez mücadele edecek.

Dünya Kupası'na ev sahibi kontenjanından katılma hakkı kazanan Katar, İspanyol teknik adam Felix Sanchez yönetiminde turnuvada başarılı olmayı hedefliyor.

Antrenörlük kariyerine Barcelona'daki La Masia Akademisi'nde başlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2006'da Katar'daki Aspire Akademi'de görev yapmaya başladı. Katar'da 19 Yaş Altı ve 23 Yaş Altı takımlarında da teknik direktörlük görevi üstlenen Felix Sanchez, 2017'da A takımın başına geçti.

Asya ekibi, UEFA'nın daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda yer alan Sırbistan, Portekiz, İrlanda, Lüksemburg ve Azerbaycan ile hazırlık maçları oynadı. Katar, tümü 2021'de yapılan ve gruptaki puan durumunu etkilemeyen bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

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İlk kez davet edildiği 2021 CONCACAF Gold Cup'ta yarı final oynayan Katar, 2021 FIFA Arap Kupası'nda ise üçüncü oldu.

Kadar'ın öne çıkan oyuncuları

Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda en önemli kozu, 26 yaşındaki santrfor Almoez Ali olacak.

Ülkesinin Al-Duhail takımında forma giyen Ali, 2016'dan bu yana görev yaptığı milli takımda toplam 40 gole imza attı.

Almoez Ali, ülkesinin yarı final oynama başarısı gösterdiği 2021 CONCACAF Gold Cup'ta attığı 4 golle en skorer oyuncu olmayı başardı. 26 yaşındaki santrfor, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da gol yollarında etkili performans göstermeye çalışacak.

Katar, Almoez Ali'nin yanı sıra kaptan Hassan Al-Haydos ve Akram Afif ile organizasyonda başarı kovalayacak.

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Katar Dünya Kupası Maç takvimi

Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

20 Kasım Pazar:

19.00 Katar-Ekvador (Al Bayt Stadı-Al Khor)

25 Kasım Cuma:

16.00 Katar-Senegal (Al Thumama Stadı-Doha)

29 Kasım Salı:

18.00 Hollanda-Katar (Al Bayt Stadı-Al Khor)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu: Ekvador

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Ekvador Milli Futbol Takımı, turnuvada ikinci kez gruplardan çıkmaya çalışacak.

Arjantinli teknik adam Gustavo Alfaro'nun çalıştırdığı Ekvador, Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Elemelerde çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Ekvador Milli Takımı, hanesine yazdırdığı 26 puanla Katar 2022 biletini aldı.

Eleme müsabakalarında, Ekvador'un fileleri 27 kez havalandırdı ve kalesinde 19 gol gördü.

Sonuçlar ve puan durumu şöyle:

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Arjantin-Ekvador: 1-0 Ekvador-Uruguay: 4-2 Bolivya-Ekvador: 2-3 Ekvador-Kolombiya: 6-1 Brezilya-Ekvador: 2-0 Ekvador-Peru: 1-2 Ekvador-Paraguay: 2-0 Ekvador-Şili: 0-0 Uruguay-Ekvador: 1-0 Ekvador-Bolivya: 3-0 Venezuela-Ekvador: 2-1 Kolombiya-Ekvador: 0-0 Ekvador-Venezuela: 1-0 Şili-Ekvador: 0-2 Ekvador-Brezilya: 1-1 Peru-Ekvador: 1-1 Paraguay-Ekvador: 3-1 Ekvador-Arjantin: 1-1

Ekvator Puan durumu:

Takım O G B M A Y Av. Puan

Brezilya 17 14 3 - 40 5 35 45

Arjantin 17 11 6 - 27 8 19 39

Uruguay 18 8 4 6 22 22 - 28

Ekvador 18 7 5 6 27 19 8 26

Peru 18 7 3 8 19 22 -3 24

Kolombiya 18 5 8 5 20 19 1 23

Şili 18 5 4 9 19 26 -7 19

Paraguay 18 3 7 8 12 26 -14 16

Bolivya 18 4 3 11 23 42 -19 15

Venezuela 18 3 1 14 14 34 -20 10

Ekvator'un öne çıkan oyuncuları

Önceki turnuvalarda Antonio Valencia, Ivan Hurtado ve Ulises de la Cruz gibi isimlerin forma giydiği Ekvador'un 2022 FIFA Dünya Kupası'nda en önemli kozlarından biri Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia olacak.

Sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla dikkat çeken 33 yaşındaki oyuncu, turnuvada Ekvador'a en fazla katkı sağlaması beklenen isim olarak görülüyor.

"Ekvador Milli Takımı'nın en skorer oyuncusu" unvanını elinde bulunduran Valencia, eleme müsabakalarında 4 kez fileleri havalandırdı. Enner Valencia'nın yanı sıra elemelerde 6 gol kaydeden Michael Estrada da Ekvador'un 2022 Dünya Kupası bileti almasında önemli rol oynadı.

Bu 2 oyuncun yanı sıra, savunmada Piero Hincapie ve Pervis Estupinan, orta sahada Moises Caicedo ve hücumda Gonzalo Plata, Güney Amerika ekibinin turnuvada güvendiği isimler arasında yer alıyor.

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Ekvator Dünya Kupası geçmişi

Ekvador Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda 3 kez mücadele etti.

Turnuvada 2002 ve 2014'te gruptan çıkamayan Güney Amerika temsilcisi, 2006'da ise son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Organizasyon tarihinde toplam 10 maç yapan Ekvador, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 10 kez fileleri havalandıran Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü.

Ekvador'un Dünya Kupası geçmişi şöyle:

2002 - Grup aşaması

2006 - Son 16 turu

2014 - Grup aşaması

Ekvator Dünya Kupası Maç takvimi

Ekvador'un 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

20 Kasım Pazar:

19.00 Katar-Ekvador (Al Bayt Stadı/Al Khor)

25 Kasım Cuma:

19.00 Hollanda-Ekvador (Khalifa Uluslararası Stadı/Ar-Rayyan)

29 Kasım Salı:

18.00 Ekvador-Senegal (Khalifa Uluslararası Stadı/Ar-Rayyan)

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